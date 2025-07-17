سياسة
2 دقيقة قراءة
3 قتلى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. وجيش الاحتلال يزعم استهداف عناصر بحزب الله
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه قتل عنصرين من حزب الله اللبناني في غارتين منفصلتين استهدفتا موقعين جنوبي لبنان، بزعم قيامهما بأنشطة اعتبرها خرقاً للتفاهمات القائمة بين بيروت وتل أبيب، فيما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل 3 أشخاص.
3 قتلى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. وجيش الاحتلال يزعم استهداف عناصر بحزب الله
صورة أرشيفية لغارة إسرائيلية على جنوب لبنان / Reuters
17 يوليو 2025

وقتل شخص وأصيب آخر بجروح، مساء الخميس، إثر غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة قبريخا في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان، وبذلك يرتفع إلى عدد ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان الخميس، إلى 3 قتلى و3 جرحى، في تواصل للخروقات التي ترتكبها تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين أطراف بلدة قبريخا، دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن هدف الغارة، فيما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الغارة على قبريخا أدت في حصيلة أولية إلى "ارتقاء شهيد وإصابة مواطن بجروح"، دون توضيح مدى خطورة الإصابة.

وفي وقت سابق الخميس، ادّعى متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في منشور على إكس، أن أحد المستهدفين هو حسن أحمد صبرا، وقال إنه قيادي في القوة البحرية التابعة لوحدة الرضوان التابعة لحزب الله، وقُتل في غارة طالت منطقة الكفور جنوبي لبنان.

وأضاف أن الغارة الثانية استهدفت عنصراً آخر في حزب الله، في أثناء ما وصفه بمحاولة "إعادة بناء بنى تحتية عسكرية" في منطقة الناقورة (جنوب)، دون أن يذكر اسمه أو تفاصيل إضافية.

وزعم أدرعي أن ما وصفه بـ"نشاط العنصرين" يُعَدّ انتهاكاً للتفاهمات المبرمة مع لبنان، متوعداً بمواصلة عملياته "لإزالة أي تهديد"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن "غارة للعدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت شاحنة في بلدة الناقورة الحدودية أدت إلى سقوط شهيد".

ولفتت الصحة اللبنانية في بيان آخر إلى أن "غارة للعدوّ الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت سيارة على طريق عام تول-الكفور بقضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين".

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانًا على لبنان تحوّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 251 قتيلاً و559 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، فيما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.​​​​​​​

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us