سياسة
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شاهد | هجوم صاروخي في كابل قبل خطاب الرئيس الأفغاني بدقائق
سقطت ثلاثة صواريخ على الأقل في العاصمة الأفغانية الثلاثاء قبل دقائق من بدء الرئيس أشرف غني في إلقاء خطابه بمناسبة عيد الأضحى. فيما أعلن التلفزيون الأفغاني أن أحد الصواريخ سقط قرب القصر الرئاسي الأفغاني.
شاهد | هجوم صاروخي في كابل قبل خطاب الرئيس الأفغاني بدقائق
 ثلاثة صواريخ على الأقل سقطت في العاصمة الأفغانية كابل خلال صلاة عيد الأضحى / AP
20 يوليو 2021

سقطت ثلاثة صواريخ على الأقل في العاصمة الأفغانية الثلاثاء قبل دقائق من بدء الرئيس أشرف غني إلقاء خطابه بمناسبة عيد الأضحى، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

ونحو الساعة الثامنة صباحاً (03.30 ت غ)، سمع دوي صواريخ، تبين لاحقاً أنها أطلقت في أنحاء المنطقة الخضراء المحصّنة أمنياً والتي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها الأمريكية.

وأعلن التلفزيون الأفغاني سقوط صاروخ قرب القصر الرئاسي الأفغاني في كابل خلال صلاة عيد الأضحى.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي: إن "أعداء أفغانستان أطلقوا اليوم هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابل".

وأضاف: "أصابت جميع الصواريخ ثلاثة أجزاء مختلفة (من العاصمة).. بناء على معلوماتنا الأولية، لم يسقط أي ضحايا... ويجري فريقنا التحقيقات اللازمة".

وبعد الاعتداء بدقائق، بدأ غني إلقاء خطابه بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة، كانت أُخراها في ديسمبر/كانون الأول.

وتتزامن العملية مع هجوم واسع تشنّه طالبان في أنحاء البلاد في وقت تمضي القوات الأجنبية قدماً بانسحابها المقرر استكماله بحلول 31 أغسطس/آب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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