قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده تدرس إمكانية تشغيل مطار كابل في أفغانستان، في حال تلبية شروطها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، عقب أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد هالة سلطان بعاصمة جمهورية شمال قبرص التركية لفكوشا.

وأوضح أردوغان أن أنقرة ستناقش مع حركة طالبان، المستاءة من بعض الأمور، ملف أفغانستان والمسيرة المتعلقة بتشغيل مطار كابل.

وفي ما يخص ملف جزيرة قبرص، قال أردوغان: "بعد الآن لن نقول الشطر الشمالي والشطر الجنوبي لجزيرة قبرص، سنقول بعد الآن قبرص التركية".

ورداً على سؤال حول احتمال اعتراف أذربيجان رسمياً بجمهورية شمال قبرص التركية، أكد أردوغان أنه يناقش هذا الأمر باستمرار مع نظيره إلهام علييف.