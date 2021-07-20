سياسة
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عبر برنامج إسرائيلي.. تحقيق في فرنسا بشأن التجسس على صحافيين لمصلحة المغرب
النيابة العامة في باريس تعلن الثلاثاء فتح تحقيق حول ما كشفته تقارير إعلامية بشأن التجسس على صحافيين فرنسيين عن طريق اختراق هواتفهم عبر برنامج "بيغاسوس"، لمصلحة المغرب الذي نفى الأمر.  وبرنامج بيغاسوس برنامج تجسس طوّرته شركة "NSO" الإسرائيلية.
عبر برنامج إسرائيلي.. تحقيق في فرنسا بشأن التجسس على صحافيين لمصلحة المغرب
بيغاسوس الذي طوّرته شركة "NSO" الإسرائيلية يتيح لدى إدخاله على الهاتف الوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال / AFP
20 يوليو 2021

أعلنت النيابة العامة في باريس الثلاثاء فتح تحقيق حول ما كشفته تقارير إعلامية بشأن التجسس على صحافيين فرنسيين جرى اختراق هواتفهم عبر برنامج "بيغاسوس" لمصلحة المغرب، الذي نفى الأمر.

وقالت النيابة في بيان إن التحقيق يشمل عشرة اتهامات بينها "انتهاك الخصوصية" و"اعتراض مراسلات" عبر برنامج إلكتروني و"تكوين مجموعة إجرامية".

ويأتي التحقيق إثر إيداع موقع "ميديابارت" الإعلامي شكوى بشأن التجسس على صحافيَين تابعَين له، تضاف إلى شكوى أخرى قدمتها صحيفة "لو كانار أنشينيه".

وبرنامج بيغاسوس يتيح لدى إدخاله على الهاتف المحمول الوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى مكالمات حامله.

يذكر أن منظّمات حقوقية ووسائل إعلام والاتحاد الأوروبي وحكومات، ندّدت منذ عدة أيام بما كشفته تقارير نشرتها وسائل إعلامية دولية، بشأن عمليات تجسس على مستوى العالم استهدفت نشطاء وصحافيين عبر برنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة "NSO" الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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