أعلنت النيابة العامة في باريس الثلاثاء فتح تحقيق حول ما كشفته تقارير إعلامية بشأن التجسس على صحافيين فرنسيين جرى اختراق هواتفهم عبر برنامج "بيغاسوس" لمصلحة المغرب، الذي نفى الأمر.

وقالت النيابة في بيان إن التحقيق يشمل عشرة اتهامات بينها "انتهاك الخصوصية" و"اعتراض مراسلات" عبر برنامج إلكتروني و"تكوين مجموعة إجرامية".

ويأتي التحقيق إثر إيداع موقع "ميديابارت" الإعلامي شكوى بشأن التجسس على صحافيَين تابعَين له، تضاف إلى شكوى أخرى قدمتها صحيفة "لو كانار أنشينيه".

وبرنامج بيغاسوس يتيح لدى إدخاله على الهاتف المحمول الوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى مكالمات حامله.

يذكر أن منظّمات حقوقية ووسائل إعلام والاتحاد الأوروبي وحكومات، ندّدت منذ عدة أيام بما كشفته تقارير نشرتها وسائل إعلامية دولية، بشأن عمليات تجسس على مستوى العالم استهدفت نشطاء وصحافيين عبر برنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة "NSO" الإسرائيلية.