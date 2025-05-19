الحرب على غزة
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"في كمين مركب".. كتائب القسام تعلن قتل وإصابة جنود للاحتلال شمال غزة قبل أيام
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، قتل وإصابة عسكريين في جيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين مركب قبل أيام، غرب بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
"في كمين مركب".. كتائب القسام تعلن قتل وإصابة جنود للاحتلال شمال غزة قبل أيام
كنائب القسام تعلن قتل وجرح عسكريين إسرائيليين بكمين مركب في بيت لاهيا / AP
19 مايو 2025

وقالت "القسام"، في بيان، إن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال "تنفيذ كمين مركب في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا شمالي القطاع".

وخلال هذا الكمين، أوضحت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا "3 آليات صهيونية بعبوتي شواظ وقذيفة تاندوم ومن ثم الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية مع قوة صهيونية أخرى".

وذكرت القسام أن مقاتليها "أوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح"، لافتة إلى أنهم "رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء يوم الجمعة الماضي".

ولم يصدر تعقيب فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي على بيان "القسام".

وفي 9 مايو/أيار الجاري، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين سمح الجيش بنشر أسمائهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 856 ضابطاً وجندياً بينهم 8 منذ استئنافه الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي، وفق بياناته المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وتشير المعطيات إلى إصابة 5758 ضابطاً وجندياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بينهم 2588 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وخلافاً لما يعلنه، يُتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، وخاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض تل أبيب، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وتأتي العملية في إطار تصدي "القسام" لتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف النازحين.

ومطلع مارس/آذار الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية-قطرية ودعم أمريكي، والتزمته الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة بغزة في 18 مارس/آذار، استجابة للجناح الأشد تطرفاً في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

مصدر:TRT ARABI
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