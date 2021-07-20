سياسة
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لإجراء أبحاث على الشعاب المرجانية.. بعثة تُبحر من إسرائيل إلى السودان
توجّهت بعثة علمية يديرها باحث إسرائيلي من مدينة إيلات الإسرائيلية نحو ميناء بورتسودان السوداني لإطلاق مشروع مشترك مع باحثين سودانيين من شأنه المساعدة في الحفاظ على الشعاب المرجانية الفريدة بالبحر الأحمر.
لإجراء أبحاث على الشعاب المرجانية.. بعثة تُبحر من إسرائيل إلى السودان
بعثة علمية تبحر من إسرائيل إلى السودان لإجراء أبحاث على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر / AA
20 يوليو 2021

أبحرت بعثة علمية يديرها باحث إسرائيلي الثلاثاء من مدينة إيلات الجنوبية باتجاه بورتسودان لتطلق مشروعاً مشتركاً مع باحثين سودانيين من شأنه المساعدة في الحفاظ على الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر.

وساعد تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل العام الماضي في إنجاز هذا التعاون الرامي إلى فهم أسباب التفاوت في وضع الشعب المرجانية في البحر الأحمر، إذ تكون حالتها مزدهرة في الشمال وسيئة نسبياً في الجنوب، مما قد يوفر معلومات قيمة حول قابلية بقاء الشعب المرجانية على المدى الطويل.

وفي حين تتعرض الشعب المرجانية حول العالم للابيضاض نتيجة تغير المناخ ظلّت الشعاب المرجانية شمالي البحر الأحمر حيث يقع خليج العقبة، في وضع مستقر بسبب مقاومتها الفريدة للحرارة.

ويرأس البعثة البحثية ماعوز فاين من المعهد الدولي للعلوم البحرية في إيلات الذي قدم بحثه حول تحمُّل الشعاب المرجانية في شمال البحر الأحمر.

وخلص فاين إلى أن الشعاب المرجانية شمالي البحر الأحمر شهدت شكلاً من أشكال "الانتقاء الحراري" في رحلتها من المحيط الهندي عبر المياه الدافئة قبل آلاف السنين.

وكان فاين شدد على ضرورة إجراء دراسة شاملة للشعاب المرجانية في البحر الأحمر لفهم الاختلاف من الشمال إلى الجنوب بشكل كامل.

لكن مثل هذه الدراسة واجهت عقبات دبلوماسية تمثّلت في رفض دول عربية مطلّة على جنوب البحر الأحمر التعاون مع إسرائيل.

وسهّل تعاون فاين مع أندرس ميبوم المشارك في إدارة المهمة، وهو من مدرسة البوليتكنيك الفدرالية في لوزان، مشاركة الحكومة السويسرية التي قدّمت الدعم المالي وبذلت جهوداً دبلوماسية للجمع بين إسرائيل ودول عربية في المنطقة.

وقال السفير السويسري لدى إسرائيل جان-دانيال روش لوكالة الصحافة الفرنسية إن التحضير لهذه المهمة بدأ قبل اتفاق التطبيع العام الماضي، غير أن إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان شكّلت "أمراً إيجابياً للغاية" على هذا الصعيد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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