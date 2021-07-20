أصيب أشخاص يعملون في البيت الأبيض بفيروس كورونا بينهم مسؤول على الرغم من أنهم تلقَّوا جرعتَي اللقاح المضاد للوباء، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية جين ساكي الثلاثاء.

وأوضحت ساكي خلال مؤتمرها الصحفي اليومي أن "مسؤولاً في البيت الأبيض تلقَّى جرعتَي اللقاح تبينت إصابته الاثنين بكوفيد-19"، موضحة أن الشخص الذي لم تكشف هويته كان موجوداً خارج البيت الأبيض ولم يظهر سوى أعراض "طفيفة".

والمتحدثة التي كانت تجيب على سؤال حول معلومات قدمتها الصحافة الأمريكية أوضحت لاحقاً أن الشخص المصاب ليس مسؤولاً كبيراً. وكانت إدارة جو بايدن تعهدت بالكشف عن أي حالة إيجابية في حال رصدها.

وقالت بعد ذلك رداً على سؤال آخر من دون إعطاء رقم دقيق إنه "كانت توجد" حالات أخرى لأشخاص تلقَّوا جرعتَي اللقاح وثبتت إصابتهم بالفيروس بين موظفي البيت الأبيض.

وأوضحت أن البروتوكولات الصحية في البيت الأبيض "لم تتغير".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تعمل فيه إدارة بايدن على تحريك حملة التطعيم في البلاد التي تواجه عودة ظهور العدوى بسبب انتشار المتحور دلتا.