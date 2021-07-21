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أردوغان يقول إن بلاده ستواصل الدفاع عن حق القبارصة الأتراك في السيادة، وطالبان تؤكد أنها تريد علاقات جيدة مع تركيا لكنها ترفض خططها لتشغيل مطار كابل.

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أردوغان: لا تنتظروا منّا الاستغناء عن سيادة قبرص التركية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل الدفاع عن مساواة القبارصة الأتراك في السيادة، لافتاً إلى أن الجانب الرومي يواصل مواقفه غير الصادقة والبعيدة عن الحقائق. [TRT عربي]

واتهم أردوغان الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بتعهداته المتعلقة بدعم قبرص التركية مالياً وإدارياً، ولفت أردوغان إلى أن "رفض حل الدولتين يعني تجاهل حقوق القبارصة الأتراك في السيادة والمساواة والاستقلال والاستحقاق". [TRT عربي]

طالبان لـTRT عربي: تركيا دولة شقيقة ونريد علاقات جيدة معها

قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، في مقابلة مع قناة TRT عربي، إن ن "الحركة تريد إقامة علاقات جيدة مع تركيا"، مبنية على المصالح المشتركة. [TRT عربي]

وشدد على أن "تركيا شقيقة لنا وبيننا علاقات قديمة مشتركة عديدة، لكن الموقف التركي خلال العشرين عاماً الماضية لم يكن مناسباً، لأن تركيا كانت جزءاً من الناتو (حلف شمال الأطلسي)"، وفق تقديره. [TRT عربي]

وأردف مجاهد بأن "الحضور العسكري الأجنبي في أفغانستان لم يكن جيداً، وهو تدخل في الشؤون الأفغانية". وتابع: "مسؤولية حفظ مطار كابل الدولي والمراكز الدبلوماسية هي مسؤولية الأفغان". [TRT عربي]