سياسة
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أنقرة ولفكوشا تنتقدان تصريحات أوروبية حول جمهورية شمال قبرص التركية
انتقدت وزارة الخارجية التركية ووزارة خارجية جمهورية شمال قبرص تصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، حول زيارة الرئيس التركي جمهورية شمال قبرص التركية.
أنقرة ولفكوشا تنتقدان تصريحات أوروبية حول جمهورية شمال قبرص التركية
وزارة الخارجية التركية: مثال جديد على انفصال الاتحاد الأوروبي عن الواقع / AA
21 يوليو 2021

قالت وزارة الخارجية التركية إن تصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حول زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لجمهورية شمال قبرص التركية، "مثال جديد على انفصال الاتحاد الأوروبي عن الواقع".﻿

جاء ذلك الثلاثاء في ردّ خطّيّ للمتحدث باسم الخارجية تانجو بيلغيتش، على سؤال حول تصريحات بوريل، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، بشأن قرار قبرص التركية إعادة افتتاح منطقة مرعش السياحية.

وأكّد بيلغيتش أن تصريحات بوريل إثر زيارة الرئيس أردوغان لقبرص التركية، تُعَدّ مثالاً جديداً على مدى انفصال الاتحاد الأوروبي عن الواقع في قضية قبرص.

وأشار إلى أن تصريحات بوريل التي صدرت بدعوى التضامن بين دول الاتحاد، هي بحكم العدم لأنقرة.

ولفت إلى أن تلك التصريحات لا تتعدى كونها ترديداً لما تقوله اليونان وإدارة جنوب قبرص اللتان تستغلان حق النقض ضمن الاتحاد على نحو سيئ في الدفاع عن أطروحاتهما.

وأعرب بيلغيتش عن دعم تركيا التامّ قرارات قبرص التركية في ما يخصّ منطقة مرعش، مؤكداً أن تلك القرارات تراعي حقوق أصحاب الممتلكات في تلك المنطقة.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى رؤية الحقائق في قبرص، وإنهاء سياسة تجاهل القبارصة الأتراك وحقوقهم المكتسَبة.

من جانبها، انتقدت جمهورية قبرص التركية، تصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بشأن قرار إعادة افتتاح منطقة مرعش السياحية.

وقالت وزارة خارجية قبرص التركية في بيان الأربعاء، إن مرعش أرض قبرصية تركية، وإن بلادها تمتلك حق السيادة المطلقة عليها.

وأوضح البيان أن تصريحات بوريل حول مرعش تؤكد مرة أخرى انحياز الاتحاد الأوروبي لصالح قبرص الرومية، وأكد أن قبرص التركية ستواصل بعزم مع أنقرة الدفاع عن مصالحها.

وقال الرئيس أردوغان خلال زيارته لقبرص التركية الثلاثاء، إن منطقة مرعش بجمهورية شمال قبرص التركية ستستعيد أيامها الخوالي من خلال فتحها بطريقة لا تضرّ بحقوق أي شخص وفي إطار القانون الدولي".

وتقع منطقة مرعش السياحية بمدينة غازي ماغوصة على الخط الفاصل بين شطرَي قبرص، وأُغلِقَت بموجب اتفاقيات عُقدت مع إدارة جنوب قبرص عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفّذَتها تركيا في الجزيرة عام 1974.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020 فتحت جمهورية شمال قبرص التركية جزءاً من منطقة مرعش المغلقة بمدينة غازي ماغوصة شرقيّ البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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