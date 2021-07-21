سياسة
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عارضة الأزياء البوليفية زوجة اللاعب بوغبا تظهر مرتدية الحجاب.. ما السبب؟
نشر اللاعب الفرنسي المسلم بول بوغبا صورة تجمعه بزوجته عارضة الأزياء البوليفية زولاي بوغب وهي ترتدي الحجاب، ووجّه رسالة إلى جمهوره.. ماذا قال؟
عارضة الأزياء البوليفية زوجة اللاعب بوغبا تظهر مرتدية الحجاب.. ما السبب؟
بوغبا / مواقع التواصل
21 يوليو 2021

ظهرت عارضة الأزياء البوليفية زولاي بوغبا، وهي زوجة اللاعب الفرنسي المسلم بول بوغبا، صباح يوم عيد الأضحى وهي ترتدي الحجاب.

ونشر اللاعب الفرنسي على صفحته في إنستغرام صورة تجمعه بزوجته التي كانت تُعرف سابقاً باسم ماريا زولاي، وهي ترتدي الحجاب، موجهَين تهنئة بمناسبة العيد.

وشارك بوغبا متابعيه صورة عبر صفحته الرسمية على إنستغرام ظهر فيها وزوجته وهما يرتديان لبساً موحداً، وكتب لمتابعيه: "عيد مبارك إخوتي وأخواتي".

وظهرت زوجة بوغبا، وهي عارضة أزياء بويليفية، مرتديةً الحجاب في أول ظهور لها عبر حساباتها أو حسابات زوجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحجاب يغطي رأسها.

ومن المعروف عن بوغبا أنه من اللاعبين المسلمين المتدينين، وقد أزال زجاجة جعة وُضعت أمامه في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد مباراة ألمانيا في كأس أمم أوروبا 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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