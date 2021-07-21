سياسة
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شاهد | بوتين بمناسبة عيد الأضحى: عيد مبارك
قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تهنئة باللغة العربية بمناسبة عيد الأضحى خلال لقاء جمعه بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف.
شاهد | بوتين بمناسبة عيد الأضحى: عيد مبارك
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه نظيره الأذربيجاني إلهام علييف / AP
21 يوليو 2021

نشرت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقدم تهنئة بمناسبة عيد الأضحى، خلال لقاء جمعه بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وقال بوتين باللغة العربية: "عيدكم مبارك".

وفي رسالة بمناسبة عيد الأضحى، نشرها موقع الكرملين، قال بوتين: "هذا العيد القديم الذي تعود جذوره إلى قرون، يوجّه المؤمنين إلى أصول الإسلام وقيمه، ويدعو إلى الرحمة والعدل والتقوى والرفق بالآخرين".

وأكّد بوتين في رسالته، أن هذه "المثل الإنسانية والأخلاقية السامية" التي تقوم على أساسها كل ديانات العالم، "تشكّل قوة توحيد جبارة، وتسهم في تعزيز الانسجام بين الأعراق"، على حد قوله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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