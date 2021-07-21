أعلن اتحاد صناعة التأمين الألماني الأربعاء أن الأضرار التي سببتها الفيضانات المدمرة التي اجتاحت جزءاً من ألمانيا الأسبوع الماضي قد كلّفت شركات التأمين ما يصل إلى خمسة مليارات يورو.

وقال رئيس الاتحاد يورغ أسموسن في بيان: "نتوقع خسائر مؤمَّناً عليها تتراوح قيمتها بين 4 و5 مليارات يورو"، ووصف الكارثة بأنها "واحدة من أكثر العواصف تدميراً في التاريخ الحديث".

وخلال الأيام القليلة الماضية أدت الفيضانات التي اجتاحت ولايتَي راينلاند بالاتينات ونورد راين فستفاليا وشرق بلجيكا إلى قطع الكهرباء والاتصالات عن مناطق سكنية بأكملها.

كما ظلت خدمات الطوارئ في هولندا بحالة تأهب قصوى، إذ هدد فيضان الأنهار البلدات والقرى في جميع أنحاء مقاطعة ليمبورج بجنوب البلاد.