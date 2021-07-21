سياسة
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5 مليارات يورو.. خسائر فادحة خلَّفتها الفيضانات بألمانيا
أفاد اتحاد صناعة التأمين الألماني بأن الأضرار التي سببتها الفيضانات المدمرة التي اجتاحت جزءاً من ألمانيا الأسبوع الماضي كلّفت شركات التأمين نحو 5 مليارات يورو.
5 مليارات يورو.. خسائر فادحة خلَّفتها الفيضانات بألمانيا
فيضانات ألمانيا تسببت بخسائر مؤمَّن عليها تصل قيمتها إلى خمسة مليارات يورو / AP
21 يوليو 2021

أعلن اتحاد صناعة التأمين الألماني الأربعاء أن الأضرار التي سببتها الفيضانات المدمرة التي اجتاحت جزءاً من ألمانيا الأسبوع الماضي قد كلّفت شركات التأمين ما يصل إلى خمسة مليارات يورو.

وقال رئيس الاتحاد يورغ أسموسن في بيان: "نتوقع خسائر مؤمَّناً عليها تتراوح قيمتها بين 4 و5 مليارات يورو"، ووصف الكارثة بأنها "واحدة من أكثر العواصف تدميراً في التاريخ الحديث".

وخلال الأيام القليلة الماضية أدت الفيضانات التي اجتاحت ولايتَي راينلاند بالاتينات ونورد راين فستفاليا وشرق بلجيكا إلى قطع الكهرباء والاتصالات عن مناطق سكنية بأكملها.

كما ظلت خدمات الطوارئ في هولندا بحالة تأهب قصوى، إذ هدد فيضان الأنهار البلدات والقرى في جميع أنحاء مقاطعة ليمبورج بجنوب البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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