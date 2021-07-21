كشفت شركة شركة "بايكار" التركية أن طائرتها "بيرقدار TB3" ومقاتلة "ميوس" المسيرتين ستمارسان مهامهما معاً على متن حاملة الطائرات المحلية "تي جي غي أناضول".

وذكرت الشركة في تغريدة على تويتر الأربعاء أن "بيرقدار TB3" والمقاتلة المسيرة "ميوس" المحلية ستعملان بالتعاون مع "تي جي غي أناضول" لحماية الوطن الأزرق، في إشارة إلى المياه الإقليمية التركية في مختلف البحار.

والثلاثاء أماطت شركة "بايكار" اللثام عن "التصميم النظري" لمشروع المسيرة القتالية "ميوس" ونشرت عبر حسابها على تويتر لأول مرة صوراً لتصميمها.