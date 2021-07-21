قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ما دام حزب العدالة والتنمية في السلطة فلن يضحي باللاجئين السوريين الذين لجأوا إلى بلاده هرباً من الحرب.

تصريحات أردوغان جات رداً على أجوبة الصحفيين أثناء رحلة عودته من زيارة إلى جمهورية قبرص التركية، استمرت يومين افتتح خلالها عدة مشاريع تنموية.

وقال أردوغان في تصريحاته: "ما دمنا في السلطة بهذا البلد فلن نلقي بعباد الله (اللاجئين السوريين) الذين لجأوا إلينا في أحضان القتلة".

يأتي تصريح أردوغان بشأن اللاجئين رداً على تهديدات توعد بها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بإعادة اللاجئين السوريين الذين لجئوا إلى تركيا خلال عامين، في حال وصوله إلى الحكم.

وتجري تركيا انتخابات رئاسية وتشريعية عام 2023.

وفي سياق آخر أكد الرئيس التركي ضرورة إجراء مفاوضات بين دولتين في جزيرة قبرص، مشيراً إلى أن تركيا مصممة على عدم إشراك أطراف ثالثة.

وقال الرئيس: "حان الوقت لإجراء مفاوضات بين دولتين لا بين مجتمعين، لهذا السبب نحن مصممون على عدم إشراك أطراف أخرى بيننا".

وأكد أن أي عملية مفاوضات جديدة ستنطلق من دون ضمان الحقوق المكتسبة للقبارصة الأتراك محكوم عليها بالفشل ولن تعني شيئاً سوى تضييع الوقت.

وأشار إلى أن بلاده عرضت على القبارصة الروم في الجزيرة تزويدهم بالمياه، مضيفاً: "وقلنا لهم فلنسمِّ هذا المشروع نبع السلام، لكنهم رفضوا".

وشدد على أنه لن يكون ممكناً لجنوب قبرص الانضمام إلى "الناتو" ما لم توافق تركيا على ذلك.