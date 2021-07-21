قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها تعول على دور الاتحاد الإفريقي في الحد من الصراع والتوسط لإيجاد حل لأزمة "سد النهضة" الإثيوبي.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني الأربعاء وتضمن رسالة إلى إثيوبيا بعد ملئها الثاني للسد.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي الذي يشغل حالياً رئاسة الاتحاد الإفريقي، وناقش معه عدة قضايا، منها أزمة "سد النهضة" وتدهور الوضع الإنساني بإقليم "تيغراي" الإثيوبي.

وشدد بلينكين على "قلق بلاده البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في إقليم "تيغراي" الذي نفذت فيه أديس أبابا عملية عسكرية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ضد "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، وأعلنت انتهاءها بالسيطرة على الإقليم بالكامل، على الرغم من ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي "أهمية دور الاتحاد الإفريقي في الحد من الصراع والتوسط لإيجاد حل لأزمة السد الإثيوبي الكبير (النهضة)".

وأعرب الجانبان عن "التزامهما العمل معاً حتى تتمكن الكونغو الديمقراطية من تسخير إمكاناتها الهائلة نحو الاستمرار في مسار إيجابي بأزمة السد".

​​​​​​​والاثنين أعلن وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي الانتهاء من الملء الثاني للسد، الذي لم تعلق عليه مصر بعد، بينما قال رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الثلاثاء إن بلاده ستواصل الدعوة للتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن السد.

وفي 8 يوليو/تموز الجاري خلص مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إعادة مفاوضات "سد النهضة" تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.