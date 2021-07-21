سياسة
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بسبب كورونا.. وفاة كبير مستشاري زعيمة ميانمار المخلوعة بمحبسه
توفي الأربعاء "نيان وين" أحد كبار مستشاري زعيمة البلاد المخلوعة أونغ سان سو تشي بسبب إصابته بفيروس كورونا في سجن "إنسين" حيث كان محتجزاً منذ اعتقاله عقب انقلاب عسكري بفبراير/شباط الماضي.
بسبب كورونا.. وفاة كبير مستشاري زعيمة ميانمار المخلوعة بمحبسه
نيان وين أحد كبار مستشاري زعيمة البلاد المخلوعة أونغ سان سو تشي توفي بسبب إصابته بكورونا / AP
21 يوليو 2021

أعلن حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية بميانمار الأربعاء وفاة "نيان وين" أحد كبار مستشاري زعيمة البلاد المخلوعة أونغ سان سو تشي بسبب إصابته بفيروس كورونا في محبسه.

وأوضح الحزب في بيان أن "وين (78 عاماً) أصيب بكورونا في سجن "إنسين" بمدينة "يانغون" التجارية حيث كان محتجزاً منذ اعتقاله عقب انقلاب عسكري في فبراير/شباط الماضي، وتوفي الثلاثاء في المستشفى التي نُقل إليها الأسبوع الماضي".

وتابع الحزب: "نتعهد بمواصلة النضال من أجل عملنا غير المكتمل لإنهاء الديكتاتورية في هذا البلد وتشكيل اتحاد ديمقراطي فيدرالي".

من جهته قال مجلس إدارة الدولة، وهو الاسم الذي تطلقه الحكومة العسكرية على نفسها، إن السياسي توفي بسبب مضاعفات ناجمة عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، مشدداً على أن سجون ميانمار مجهزة لعلاج مرضى كورونا.

ووفقاً للمجلس العسكري أصيب 375 نزيلاً بفيروس كورونا في السجون حتى الآن توفي منهم 6 قبل وين.

كما حذر مسؤولو الأمم المتحدة من ارتفاع مقلق في الإصابات والوفيات بميانمار حيث يؤدي انهيار نظام الرعاية الصحية إلى تفاقم الأزمة.

والثلاثاء سجلت ميانمار رقماً قياسياً بوفيات كورونا اليومية بلغ 281، فيما رفعت 5 آلاف و189 حالة جديدة عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى ما يقرب من 235 ألفاً، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التي يسيطر عليها المجلس العسكري.

وفي 29 يونيو/حزيران الماضي أعلنت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 883 شخصاً غير مسلح و60 طفلاً على يد قوات الأمن بميانمار منذ الانقلاب العسكري مطلع فبراير/شباط الماضي.

ومطلع فبراير/شباط الماضي نفذ قادة بالجيش انقلاباً عسكرياً تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت والمستشارة أونغ سان سو تشي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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