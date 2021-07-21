سياسة
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أمير قطر يخصص 100 مليون دولار لجهود "درء المجاعة" باليمن
قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر قرر تخصيص 100 مليون دولار دعماً لجهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة gدعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة في اليمن".
أمير قطر يخصص 100 مليون دولار لجهود "درء المجاعة" باليمن
اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية بالعالم وفق الأمم المتحدة / Others
21 يوليو 2021

قرر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الأربعاء تخصيص 100 مليون دولار لجهود "درء المجاعة" باليمن.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير البلاد "وجَّه بتخصيص 100 مليون دولار أمريكي دعماً لجهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة في اليمن".

وأشار إلى أن المبلغ سيخصص لـ"مساعدة برامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية العاجلة لتخفيف تفاقم المأساة الإنسانية هناك".

ومنذ نحو 7 سنوات يشهد اليمن حرباً أودت بحياة 233 ألفاً، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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