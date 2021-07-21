قرر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الأربعاء تخصيص 100 مليون دولار لجهود "درء المجاعة" باليمن.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير البلاد "وجَّه بتخصيص 100 مليون دولار أمريكي دعماً لجهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة في اليمن".

وأشار إلى أن المبلغ سيخصص لـ"مساعدة برامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية العاجلة لتخفيف تفاقم المأساة الإنسانية هناك".

ومنذ نحو 7 سنوات يشهد اليمن حرباً أودت بحياة 233 ألفاً، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.