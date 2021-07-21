قال جنرال أمريكي كبير الأربعاء إن حركة طالبان باتت تسيطر تقريباً على نصف مراكز المقاطعات البالغ عددها نحو 420 في أفغانستان، في أحدث مؤشر على مدى تدهور الوضع الأمني هناك.

وأضاف الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة أن أكثر من مئتي منطقة من أصل 419 أصبحت خاضعة حالياً لسيطرة الحركة.

وأواخر الشهر الماضي قال ميلي إن طالبان تسيطر على 81 مركزاً في أفغانستان.

وتتصاعد الاشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان في وقت تنسحب فيه القوات الأمريكية من البلاد، ومن المقرر أن يكتمل الانسحاب بحلول 31 أغسطس/آب الجاري، وفق الرئيس الأمريكي جو بايدن.​​​​​​​

ومنذ بدء هجومها على القوات الأفغانية مطلع مايو/أيار مع انسحاب القوات الأجنبية سيطرت طالبان على مناطق ريفية شاسعة، خصوصاً في شمال البلاد وغربها بعيداً عن معاقلها التقليدية في الجنوب.

كما سيطرت على نقاط حدودية رئيسية مع إيران وتركمانستان وطاجيكستان، وتطوق عواصم عدد من الولايات.