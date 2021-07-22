قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأربعاء، إن بغداد وواشنطن ستتفقان، خلال جولة محادثات مرتقبة، على جدولة انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

جاء ذلك خلال حديث الوزير لتلفزيون "العراقية"، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية "واع".

وقال حسين: إن "جولة الحوار الاستراتيجي الـ4 بين العراق والولايات المتحدة، يوم الجمعة، ستكون الأخيرة"، موضحاً أنها ستشهد "الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي من أراضي البلاد".

وأضاف حسين، "ليست هناك قواعد أمريكية في العراق"، إلا أن القوات الأمريكية موجودة في معسكرات عراقية وليست أمريكية.

والثلاثاء، وصل حسين إلى الولايات المتحدة ليرأس وفد بلاده في جولة الحوار مع واشنطن الجمعة المقبل.

وأشار حسين إلى أن "الإدارة الأمريكية الحالية تتفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف سابقتها".

وأضاف بأن "لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن، المرتقب، سيناقش مجمل العلاقات العراقية الأمريكية".

كما رجح "عودة العراق والولايات المتحدة إلى اتفاق 2008 بعد انتهاء جولات الحوار، حيث إن تنظيم داعش الإرهابي ما زال يشكل تهديداً ونحتاج إلى دعم استخباري أمريكي"، على حد قوله.

وفي 2008 أبرمت واشنطن وبغداد اتفاقية "الإطار الاستراتيجي" التي مهدت لخروج القوات الأمريكية من العراق نهاية 2011، بعد ثماني سنوات من الاحتلال.

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً منذ 2014 لمكافحة "داعش"، الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، حيث ينتشر نحو 3000 جندي للتحالف، بينهم 2500 أمريكي.

وفي 5 يناير/كانون الثاني 2020، صوّت البرلمان العراقي لقرار يطالب بإخراج القوات الأجنبية، بما فيها الأمريكية، من البلاد.

وفي 7 أبريل/نيسان الماضي أعلنت واشنطن وبغداد اتفاقهما على تحول دور القوات الأمريكية والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في العر اق إلى "استشاري تدريبي"، وانسحاب "القوات القتالية"، وفق جدول زمني يتفق عليه الطرفان في "محادثات فنية مقبلة".