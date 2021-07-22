سياسة
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أثار ضجة وغضباً.. لماذا يطالب كويتيون بإلغاء تطبيق "كويت مسافر"؟
أثار تطبيق "كويت مسافر" الذي اعتمدته الكويت لتنظيم عملية السفر في أثناء وباء كورونا، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد المطالبة بإلغائه. وطالب عدد من النواب بإلغاء التطبيق والاكتفاء بفحص PCR فقط أسوة بالمعمول به في كل دول العالم.
أثار ضجة وغضباً.. لماذا يطالب كويتيون بإلغاء تطبيق "كويت مسافر"؟
تطبيق "كويت مسافر" يثير ضجة في الكويت وسط مطالبات بإلغائه / AFP
22 يوليو 2021

أثار تطبيق "كويت مسافر" الذي اعتمدته الحكومة الكويتية وسيلة لتنظيم عملية السفر في أثناء وباء كورونا، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد المطالبة بإلغائه.

وتصدر وسم #كويت_مسافر موقع تويتر، وطالب نواب كويتيون ومواطنون بإلغاء التطبيق بسبب التعقيدات التي سببها.

وطالب النائب حمد المطر الحكومة بإيقاف التطبيق، مشيراً إلى أنّ "المواطنين عالقون بالمطارات وأسعار التذاكر أصبحت غالية جداً".

وتساءل: "من يتحمل هذه الخسائر والبهدلة في المطارات ؟ لماذا فقط الكويتي هو العالق بسبب قرارات غير عملية وغير ناضجة؟".

من جانبه قال النائب خالد العتيبي: إنّ "على الحكومة إلغاء نظام كويت مسافر فوراً والاكتفاء بفحص PCR فقط أسوة بالمعمول به في كل دول العالم".

وأضاف العتيبي أن الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية لا يعني مزيداً من التعقيدات والمعاناة للمواطنين، مشيراً إلى أنّ على الحكومة "فهم هذه المعادلة".

وعبّر مواطن كويتي عالق في مطار إسطنبول عن استيائه من تطبيق "كويت مسافر" بسبب مشاكل في إدخال بياناته عبر التطبيق.

إلى ذلك، قالت إدارة الطيران المدني الكويتية إنها تدرس جميع ملاحظات واقتراحات المسافرين في شأن منصة "كويت مسافر".

وأكدت أن مراجعة تقييم المنصة مستمرة، حيث "قُلّصت العديد من الإجراءات مع عدم التأثير على تطبيق الاشتراطات الصحية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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