قالت مسؤولة الشؤون السياسية لدى وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، إن تشغيل تركيا مطار كابل الدولي، يكتسب أهمية حيوية بالنسبة إلى واشنطن.

جاء ذلك في كلمة لها خلال ندوة بعنوان "سياسة الولايات المتحدة الأمريكية حول تركيا"، نظمتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وأضافت المسؤولة الأمريكية أن لدى بلادها تعاوناً وثيقاً مع تركيا في عديد من الملفات، على رأسها مكافحة الإرهاب وأوكرانيا وليبيا.

وأشارت إلى حماية تركيا ملايين السوريين في الجزء الشمالي من بلادهم، من اعتداءات نظام بشار الأسد، مشيرة إلى أنّ خطوتها هذه تحول دون حدوث أزمة لجوء عالمية.

كما أشادت باستضافة تركيا 3.6 مليون لاجئ على أراضيها.

وفي سياق آخر قالت المسؤولة الأمريكية إنّ توفير تركيا أمن مطار كابل وتشغيله، أمر بالغ الأهمية لواشنطن ووجودها الدبلوماسي في أفغانستان.

ورحبّت باعتزام تركيا إبقاء قواتها في أفغانستان، تزامناً مع سحب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" جنودهما من هناك.

ويُعتبر مطار حامد كرزاي الدولي من أهم الجسور التي تربط أفغانستان بالدول الأخرى، وشريان حياة الشعب الأ فغاني.

وتؤمّن القوات الجوية الأفغانية المطار، وتؤمّنه دورياً الوكالات العسكرية الأجنبية.

والثلاثاء قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تدرس إمكانية تشغيل مطار كابل في أفغانستان، في حال تلبية شروطها.