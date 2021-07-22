سياسة
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إيران تلتف على العقوبات الأمريكية بتدشين مرفأ نفطي في خليج عُمان
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنّ بلاده افتتحت أول مرفأ نفطي لها على خليج عُمان، ممَّا سيسمح لطهران الاستغناء عن مضيق هرمز كممر للشحن البحري. وأوضح أنّ إيران تستهدف تصدير مليون برميل يومياً من النفط من ميناء بندر جاسك على خليج عُمان.
إيران تلتف على العقوبات الأمريكية بتدشين مرفأ نفطي في خليج عُمان
إيران تدشن مرفأ نفطياً على خليج عُمان لتفادي مضيق هرمز / Reuters
22 يوليو 2021

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، إن بلاده افتتحت أول مرفأ نفطي لها على خليج عُمان، ممَّا سيسمح لطهران بالاستغناء عن مضيق هرمز كممر للشحن البحري بعد أن ظلّ بؤرة توترات إقليمية لعقود.

وقال روحاني في كلمة متلفزة: "هذه خطوة استراتيجية مهمة لإيران ستكفل استمرار صادراتنا النفطية.. يثبت مرفأ تصدير الخام الجديد هذا فشل العقوبات الأمريكية".

وأوضح أنّ إيران تستهدف تصدير مليون برميل يومياً من النفط من ميناء بندر جاسك على خليج عُمان، إلى الجنوب قليلاً من مضيق هرمز.

لطالما هددت إيران بغلق المضيق إذا عجزت عن تصدير إنتاجها من الخام بسبب العقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها قبل ثلاث سنوات عندما انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم بين طهران وستّ قوى عالمية.

وتجري طهران وإدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن محادثات غير مباشرة في فيينا منذ أوائل أبريل/نيسان لإحياء الاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على كبح برنامجها النووي، في مقابل رفع معظم العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن الوزير بيجن زنغنه قوله: إنّ "تنفيذ مشروع ميناء جوره-جاسك لنقل النفط الخام تمّ باستثمارات بلغت حوالي ملياري دولار."

ومضيق هرمز ممر مائي عند مدخل الخليج يمرّ به زهاء خُمس إمدادات النفط العالمية من منتجي الشرق الأوسط إلى الأسواق في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وغيرها.

وتشهد المنطقة مواجهات من حين لآخر بين قوات الحرس الثوري الإيراني وقطع الجيش الأمريكي هناك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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