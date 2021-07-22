سياسة
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أشادت باستضافتها اللاجئين.. ميركل تريد إقامة "علاقات أوثق" مع تركيا
أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتركيا لاستضافتها أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين في إطار اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وقالت إنها تريد إقامة علاقات أوثق مع أنقرة.
أشادت باستضافتها اللاجئين.. ميركل تريد إقامة "علاقات أوثق" مع تركيا
ميركل تشيد بتركيا لاستضافة أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين / AP
22 يوليو 2021

أشادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الخميس، بتركيا لاستضافتها أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين في إطار اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وقالت إنها تريد إقامة علاقات أوثق مع أنقرة.

وقالت في مؤتمر صحفي إنّ أنقرة "تقوم بعمل رائع برعاية اللاجئين السوريين... أرغب في استمرار هذا الاتفاق مع تركيا فهو الأفضل للشعب".

وتابعت ميركل أنّ الخلافات في الفترة الأخيرة بين تركيا واليونان بشأن قبرص زادت من صعوبة العلاقات، مشيرة إلى أنّ الصبر مطلوب لتسوية الخلافات.

وتركيا على خلاف مع اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي بشأن مجموعة من القضايا منها جزيرة قبرص.

ودعت ميركل دول الاتحاد الأوروبي لانتهاج سياسة مشتركة للجوء تتركز على استقبال من يواجهون الاضطهاد في بلادهم، على أن يكون ذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

في سياق ذلك، قالت ميركل إنّ سياسة روسيا البيضاء التي تسمح للمهاجرين بدخول ليتوانيا المجاورة العضو في الاتحاد الأوروبي "غير مقبولة".

وتُعتبر تركيا الدولة الأكثر استضافة للاجئين على مستوى العالم، حسب بيان سابق للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن تركيا تقدّم للاجئين خدمات الرعاية الصحية، والتعليم والخدمات الاجتماعية، والمرافق البلدية، فضلاً عن السماح لهم بالمشاركة في سوق العمل.

ووقعت تركيا والاتحاد الأوروبي خطة عمل في 2016 من أجل وقف موجات الهجرة غير الشرعية الكثيفة، التي تمرّ عبر تركيا براً وبحراً في طريقها إلى أوروبا.

لكن السنوات الأخيرة شهدت خلافات عديدة بشأن هذه الاتفاقية، مع شكوى تركيا من فشل الاتحاد الأوروبي في الوفاء بتعهداته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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