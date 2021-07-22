سياسة
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بعد انتقادها شعيرة ذبح الأضحية.. أردنيون يطالبون بإقالة "وفاء الخضراء"
منشور منسوب لعضو لجنة تحديث المنظومة السياسية بالأردن، وفاء الخضراء، يثير جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. وتعتبر الخضراء وفق منشورها الذي حذفته لاحقاً أن "ذبح الأغنام وتقديم الأضحية غير مبرر، والإسلام بريء من هذا الطقس".
بعد انتقادها شعيرة ذبح الأضحية.. أردنيون يطالبون بإقالة "وفاء الخضراء"
ترى الخضراء أن ذبح الأغنام وتقديم الأضحية غير مبرر والإسلام بريء من هذا الطقس / مواقع التواصل
22 يوليو 2021

أثار منشور منسوب لعضو لجنة تحديث المنظومة السياسية بالأردن، وفاء الخضراء، جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرت فيه أن ذبح الأضاحي "طقوس تفتقر إلى الرحمة والرأفة".

وكتبت الخضراء، الأربعاء، على فيسبوك "العيد يستحق الاحتفال عندما نصنع شكلاً من أشكال الحياة أو ننقذها من العبث وفوضى البقاء".

وزادت "وليس بالضرورة عندما نخطف حياة أو نبيدها ونضحي فيها بسبب طقوس تفتقر إلى الرحمة والرأفة".

وأضافت في المنشور الذي حذفته لاحقاً، جراء الانتقادات الواسعة لها: "ذبح الأغنام وتقديم الأضحية غير مبرر، والإسلام بريء من هذا الطقس في عصر تطور وتغيرت فيه السياقات المعيشية ومفاهيم التوازن البيئي والطقوس الحقوقية والعقد البيئي".

وعلى خلفية منشور الخضراء، تصدر وسم "إقالة وفاء الخضرا"، قائمة الأكثر تداولاً على موقع "تويتر" بالأردن.

وكتب عبد الله معروف "قبل أن تتفلسفي في شؤون الدين والشعائر ادرسيها على الأقل".

فيما اعتبر عمر الدهامشة أن ما كتبته الخضراء "رأي مستفز ومعلومات خاطئة، يتعدى على شعائر المسلمين بشكل عام، والأردنيين بشكل خاص".

وأعلن مد الله النوارسه عزمه التوجه إلى القضاء، حيث كتب "بإذن الله سنتوجه إلى القضاء ونرفع قضية على عضو اللجنة الملكية وفاء الخضرا".

وزاد "إهانة المعتقدات الدينية والاستهزاء بها من خلال منشور يحاسب عليه القانون الأردني، المحاسبة والإقالة".

وغرد ياسر أبو هلالة المدير السابق لقناة الجزيرة القطرية بالقول: "ننجر لخلافات تكرّس واقع الاستقطاب المجتمعي. عضو اللجنة الملكية وفاء عوني الجيوسي لا تتحلّى بالنضج الذي يؤهلها للعمل العام".

واستدرك "فبدلاً من مشاركة الناس في نقاش مفيد افتعلت قضية سمجة تتعلق بالأضاحي لتعبر عن قرفها من المجتمع الدموي. بإمكانها أن تكون نباتية بدون ما تقرفنا بهذا التعالي".

والخضراء عضو في لجنة تحديث المنظومة السياسية في الأردن، تشكلت في العاشر من يونيو/حزيران الماضي، بأمر ملكي، مهمتها تتضمن وضع مشروعي قانون جديدين للانتخاب والأحزاب، والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقانونَين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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