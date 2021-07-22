سياسة
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رئيس البرلمان التركي: السلام في أفغانستان سينتصر وسيستمر
رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أكد في مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الشعب الأفغاني مير رحمن رحماني، أن السلام في أفغانستان سينتصر ويستمر. من جانبه شدد رحماني على دعم أفغانستان للمساعي التركية الهادفة إلى تشغيل وتأمين مطار كابل الدولي.
رئيس البرلمان التركي: السلام في أفغانستان سينتصر وسيستمر
شنطوب يقول إن المبادرة التي تسعى تركيا إلى تبنيها مؤخراً في أفغانستان تتضمن تحقيق السلام وتأمين استمراريته / AA
22 يوليو 2021

شدد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، على أن السلام في أفغانستان سينتصر ويستمر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه شنطوب، مع رئيس مجلس الشعب الأفغاني مير رحمن رحماني، تبادلا خلاله التهنئة بعيد الأضحى المبارك، حسب بيان لرئاسة البرلمان التركي.

وقال شنطوب إن المبادرة التي تسعى تركيا إلى تبنيها مؤخراً في أفغانستان، تتضمن تحقيق السلام وتأمين استمراريته.

وأكد متانة العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى الذكرى المئوية الأولى لتأسيسها.

من جهته، شدد رحماني على دعم أفغانستان للمساعي التركية الهادفة إلى تشغيل وتأمين مطار كابل الدولي.

وأعرب عن شكره لتركيا إزاء مساعيها لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.

وتتصاعد الاشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية وحركة "طالبان"، مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، حيث من المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب المقبل، وفق الرئيس الأمريكي جو بايدن.

والثلاثاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تدرس إمكانية تشغيل مطار كابل في أفغانستان، في حال تلبية شروطها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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