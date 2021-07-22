سياسة
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بعيداً عن التوترات في هرمز.. إيران تدشن أول مرفأ نفطي على خليج عُمان
إيران، تدشن الخميس، أول مرفأ نفطي على خليج عُمان، بعيداً عن مضيق هرمز الذي شكل لعدة عقود بؤرة لتوترات إقليمية. وافتتح المرفأ الجديد في ميناء جاسك إلى الجنوب من مضيق هرمز، الخاضع لرقابة أمريكية في إطار عقوبات فرضتها على طهران منذ 3 سنوات.
بعيداً عن التوترات في هرمز.. إيران تدشن أول مرفأ نفطي على خليج عُمان
روحاني يصف تدشين المرفأ بأنه يوم تاريخي كبير للشعب الإيراني / AFP
22 يوليو 2021

دشنت إيران، الخميس، أول مرفأ نفطي على خليج عُمان، بعيداً عن مضيق هرمز الذي شكل لعدة عقود بؤرة لتوترات إقليمية.

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية (حكومية) عن الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني قوله إن افتتاح المرفأ جاء في إطار مشاريع لوزارة النفط لتحقيق قفزة في الإنتاج النفطي.

ووصف روحاني تدشين المرفأ بأنه "يوم تاريخي كبير للشعب الإيراني".

وتابع: "العالم بات يدرك أن إيران اتخذت خطوة وطنية مهمة؛ حيث إن تصدير النفط عبر مصافٍ جديدة ليست على الخليج (..) بل في بحر عمان يحظى ببالغ الأهمية".

وافتتح المرفأ الجديد في ميناء جاسك إلى الجنوب من مضيق هرمز، الخاضع لرقابة أمريكية في إطار عقوبات أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب فرضها على طهران منذ 3 سنوات.

وقالت القناة إن المرفأ الجديد يرتبط بأنبوب طوله نحو ألف كيلو متر؛ "لنقل النفط الخام المنتج من خوزستان (جنوب غربي) خاصة حقول كارون الغربية، من أجل التصدير خارج الخليج".

وأضافت أنه "مع بدء تصدير النفط الخام من جاسك في بحر عمان، فإن إيران سيكون لديها الفرصة لتنويع محطات تصدير النفط بمزيد من الأمن والاستقرار، إضافة إلى تقليل عدد السفن الناقلة له".

من جهته، قال وزير النفط ريجين زنغنه، إن "نسبة التقدم في المشروع بلغت 82%، وهو أكبر خطة استراتيجية جرى تنفيذها في حكومة روحاني"، وفق ما نقلت القناة.

وأضاف زنغنه أن 250 شركة محلية شاركت في المشروع وعمل فيه أكثر من 10 آلاف شخص.

وفي مايو/أيار 2018، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران، بعد انسحاب ترمب من اتفاق دولي حول برنامج طهران النووي.

ومنذ ذلك الحين، تراجع إنتاج إيران من النفط إلى أقل من نصف مليون برميل يومياً، من نحو 3.5 مليون برميل يومياً قبل فرض العقوبات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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