سياسة
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الحوثيون يعلنون مقتل وأسر "جنود سودانيين" قرب حدود السعودية
قالت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، إن "الجيش واللجان الشعبية (مقاتلين حوثيين) نفذوا عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني بمحوري المدافن والملاحيط، قبالة جبل الدود بمحور جيزان (على الحدود اليمنية السعودية)".
الحوثيون يعلنون مقتل وأسر "جنود سودانيين" قرب حدود السعودية
لم تذكر الجماعة تفاصيل أكثر عن أعداد القتلى والأسرى من الجنود السودانيين  / AA
22 يوليو 2021

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الخميس، مقتل وأسر جنود سودانيين في عملية هجومية سيطرت فيها على مواقع قرب الحدود السعودية.

وقالت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، إن "الجيش واللجان الشعبية (مقاتلين حوثيين) نفذوا عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني بمحوري المدافن والملاحيط، قبالة جبل الدود بمحور جيزان (على الحدود اليمنية السعودية)".

وأضافت نقلاً عن الإعلام الحربي التابع للجماعة، أن "العملية (..) تمكنت من السيطرة على عدد من المواقع وتدمير وإعطاب أربع آليات للعدو واغتنام أسلحة متنوعة، وأسر وقتل وإصابة أعداد من السودانيين".

ولم تذكر الجماعة تفاصيل أكثر عن أعداد القتلى والأسرى من الجنود السودانيين، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من الحكومتين اليمنية والسودانية حول الموضوع، حتى الساعة 15:00 (ت.غ).

وسبق للتحالف العربي في اليمن، أن نفى أخباراً سابقة تحدث فيها الحوثيون عن سيطرتهم على مواقع قرب وداخل السعودية.

وتشارك السودان بقوات برية وجوية ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية منذ عام 2015.

وتشهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 235 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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