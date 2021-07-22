سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تستعد لاختبار لقاح فموي على أشخاص لم يتلقوا أياً من لقاحات كورونا
شركة أوراميد للأدوية تقول إن إسرائيل ستكون الدولة الأولى على مستوى العالم التي تجري اختباراً للقاح ضد فيروس كورونا، يعطَى عن طريق الفم. وكانت الشركة قد نجحت في إنتاج كبسولات اللقاح الفموي في أوروبا وفقاً لمعايير "ممارسات التصنيع الجيدة".
إسرائيل تستعد لاختبار لقاح فموي على أشخاص لم يتلقوا أياً من لقاحات كورونا
ستجري إسرائيل اختباراً للقاح ضد فيروس كورونا يعطى عن طريق الفم فور تلقي الشركة المطورة تصريحاً من وزارة الصحة / AA
22 يوليو 2021

أعلنت شركة أوراميد للأدوية أن إسرائيل ستكون الدولة الأولى على مستوى العالم التي تجري اختباراً للقاح ضد فيروس كورونا، يعطَى عن طريق الفم، وفق صحيفة جيروزاليم بوست.

وفور حصولها على تصريح من وزارة الصحة الإسرائيلية، ستبدأ شركة أورافاكس التابعة لأوراميد في إجراء المرحلة الأولى من التجارب السريرية على اللقاح الجديد، في مركز "سوراسكي" الطبي في تل أبيب.

من جانبه قال رئيس شركة أوراميد للأدوية، ناداف كيدرون، لصحيفة جيروزاليم بوست، إن الهدف هو التأكد من فعالية اللقاح، وأن الأمر سيكون بمثابة "ثورة في العالم بأسره".

واستطرد: "تخيلوا فقط أننا يمكن أن نعطي شخصاً ما اللقاح عن طريق الفم وينتهي كل شيء".

ووفقاً للشركة سيشارك في التجارب السريرية 24 شخصاً لم يتلقوا أي لقاح من لقاحات كورونا قبل ذلك.

ووفق جيروزاليم بوست فإن شركة أورافاكس نجحت في إنتاج كبسولات اللقاح الفموي في أوروبا وفقاً لمعايير "ممارسات التصنيع الجيدة".

ووفق الشركة ينتج اللقاح فئتين من الأجسام المضادة، "الغلوبولين المناعي G" و"الغلوبولين المناعي A"، لمدة مناعية أطول.

يقول رئيس شركة الأدوية إن اللقاح الفموي الجديد يعمل ضد ثلاثة من البروتينات البنيوية لفيروس كورونا في وقت واحد، بينما تعمل اللقاحات الحالية مثل "موديرنا" و"فايزر"، ضد بروتين واحد.

وكانت الشركة قد أجرت اختبارات تجريبية للقاح على الحيوانات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us