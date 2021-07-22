تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الخميس، بإعادة 4 إسرائيليين، تقول تل أبيب إن "حماس" تحتجزهم منذ الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب، إن "بينيت التقى عائلة الجندي أورون شاؤول، وهو أحد هؤلاء الإسرائيليين (المحتجزين)".

وأضاف: "عُقد اللقاء في إطار لقاءات دورية يعقدها رئيس الوزراء مع عائلات الأسرى والمفقودين بغرض إطلاعها على آخر المستجدات".

وتابع: "أكد رئيس الوزراء لعائلة شاؤول التزامه الشخصي بإعادة الجنود والمواطنين المحتجزين في غزة، وكذلك كون بابه مفتوحاً أمامهم".

وتقول إسرائيل إن "حماس" احتجزت 4 إسرائيليين في غزة، بينهم جنديان تعتقد أنهما قد قُتلا، خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014.

ومؤخراً تداولت وسائل إعلام أنباء غير مؤكدة عن توسُّط مصر بين إسرائيل وحماس لإبرام صفقة لتبادل الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين.