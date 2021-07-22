أعلن المصارع الجزائري فتحي نورين عن انسحابه رسمياً من دورة الألعاب الأولمبية التي تجرى حالياً بمدينة طوكيو اليابانية بعدما تبين أن نتيجة القرعة وضعته في مواجهة مصارع إسرائيلي في الجولة الثانية من المنافسة.

ووضعت قرعة "الجيدو" نورين في منافسه أمام المصارع السوداني عبد اللطيف محمد، وعند فوزه أصبح على نورين في مواجهة المصارع الإسرائيلي في الدور الثاني، وهو ما رفضه المصارع الجزائري معلناً انسحابه.

كان المصارع فتحي نورين المتخصص في وزن 73 كغ، قد انسحب 3 مرات من مسابقات دولية مختلفة بسبب وقوعه أمام منافس إسرائيلي.