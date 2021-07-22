سياسة
1 دقيقة قراءة
بعدما أوقعته القرعة في مواجهة إسرائيلي.. مصارع جزائري ينسحب من الأولمبياد
المصارع الجزائري فتحي نورين يعلن انسحابه رسمياً من دورة الألعاب الأولمبية بعدما تبين أن نتيجة القرعة وضعته في مواجهة مصارع إسرائيلي.
بعدما أوقعته القرعة في مواجهة إسرائيلي.. مصارع جزائري ينسحب من الأولمبياد
فتحي نورين  أعلن عن انسحابه رسمياً من دورة الألعاب الأولمبية بعدما وضعته القرعة في مواجهة مصارع إسرائيلي  / مواقع التواصل
22 يوليو 2021

أعلن المصارع الجزائري فتحي نورين عن انسحابه رسمياً من دورة الألعاب الأولمبية التي تجرى حالياً بمدينة طوكيو اليابانية بعدما تبين أن نتيجة القرعة وضعته في مواجهة مصارع إسرائيلي في الجولة الثانية من المنافسة.

ووضعت قرعة "الجيدو" نورين في منافسه أمام المصارع السوداني عبد اللطيف محمد، وعند فوزه أصبح على نورين في مواجهة المصارع الإسرائيلي في الدور الثاني، وهو ما رفضه المصارع الجزائري معلناً انسحابه.

كان المصارع فتحي نورين المتخصص في وزن 73 كغ، قد انسحب 3 مرات من مسابقات دولية مختلفة بسبب وقوعه أمام منافس إسرائيلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us