22 يوليو 2021
أعلن المصارع الجزائري فتحي نورين عن انسحابه رسمياً من دورة الألعاب الأولمبية التي تجرى حالياً بمدينة طوكيو اليابانية بعدما تبين أن نتيجة القرعة وضعته في مواجهة مصارع إسرائيلي في الجولة الثانية من المنافسة.
ووضعت قرعة "الجيدو" نورين في منافسه أمام المصارع السوداني عبد اللطيف محمد، وعند فوزه أصبح على نورين في مواجهة المصارع الإسرائيلي في الدور الثاني، وهو ما رفضه المصارع الجزائري معلناً انسحابه.
كان المصارع فتحي نورين المتخصص في وزن 73 كغ، قد انسحب 3 مرات من مسابقات دولية مختلفة بسبب وقوعه أمام منافس إسرائيلي.