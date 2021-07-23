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جاوش أوغلو يقول إن تركيا تحمي حقوق قبرص التركية بصفتها دولة ضامنة، وفرنسا والجزائر تحققان حول برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس".

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جاوش أوغلو: تركيا تحمي حقوق قبرص التركية بصفتها دولة ضامنة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده بصفتها دولة ضامنة ووطناً أماً، أدت دورها في حماية حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وإنها لم تتردد في ذلك. [TRT عربي]

وأوضح جاوش أوغلو في كلمته خلال افتتاح مقر إعلامي في ولاية أنطاليا (جنوب)، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى زيارة إلى قبرص التركية، وأن تركيا بصفتها دولة ضامنة ووطناً أماً، تؤدي دورها في حماية حقوق القبارصة الأتراك فيما يتعلق بشرق المتوسط ولا تتردد في ذلك. [TRT عربي]

وأضاف أن التصريحات التركية حول منطقة مرعش في قبرص التركية، كان لها أصداء في العالم، مؤكداً أن الخطوات المتخذة فيها لا تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ولا القانون الدولي. [TRT عربي]

فرنسا والجزائر تحققان حول برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"

أعلنت فرنسا والجزائر، الخميس، فتح تحقيقين منفصلين في قضية برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، بعد يومين من الكشف عن تجسس طال مسؤولين بالبلدين. [TRT عربي]

وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، لإذاعة "ﻓرانس إنتر" المحلية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون "يتابع القضية عن كثب، ويأخذ الأمر على محمل الجد". [TRT عربي]

في السياق، أعلنت النيابة العامة الجزائرية، في بيان، فتح تحقيق بشأن معلومات حول عمليات تجسس طالت شخصيات محلية باستعمال برنامج "بيغاسوس". [TRT عربي]

والأربعاء، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس، انتشر على نطاق واسع حول العالم، "واستخدم لأغراض سيئة". [TRT عربي]