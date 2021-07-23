سياسة
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السويد.. أزمة رهائن داخل سجن تنتهي مقابل 20 وجبة بيتزا
قالت وسائل إعلام سويدية، الأربعاء، إن سجينين سويديين في سجن شديد الحراسة يقع على بعد 70 ميلاً من العاصمة ستوكهولهم، احتجزا حارسين كرهائن لمدة تسع ساعات، وأفرجوا عنهما مقابل الحصول على عشرين وجبة من البيتزا.
السويد.. أزمة رهائن داخل سجن تنتهي مقابل 20 وجبة بيتزا
السجينان أطلقا سراح الرهينتين بعد احتجاز دام 9 ساعات  / AFP
23 يوليو 2021

قالت صحيفة افتونبلاديت السويدية، إن سجينين سويديين في سجن شديد الحراسة احتجزا حارسين كرهائن لمدة تسع ساعات الأربعاء، وأفرجوا في نهاية المطاف عنهما بعد الاستجابة لطلب بيتزا.

ووفقاً لرواية الصحيفة، اقتحم سجينان مدانان بالقتل غرفة الحراسة في أحد أجنحة السجن باستخدام شفرات الحلاقة المتاحة بالسجن، وقاما بتغطية كاميرات المراقبة واحتجزا اثنين من الحراس كرهائن.

ويقضي السجينان أحكاماً بتهمة القتل في سجن هالبي، وهو سجن شديد الحراسة على بعد 70 ميلاً إلى الغرب من ستوكهولم.

وأغلق السجن على الفور وانتشرت القوات الخاصة، وشوهدت سيارة إسعاف وعربة إطفاء وطائرة مروحية تابعة للشرطة خارج السجن.

وذكرت الصحيفة أن السجينين طلبا من وسيط التفاوض في البداية على طائرة هليكوبتر، وعندما قوبل طلبهم بالرفض تفاوضوا لاحقاً على 20 وجبة من البيتزا من متجر كباب لأنفسهم وللسجناء الآخرين.

وتم بالفعل تسليم البيتزا إلى النزلاء الساعة 4:30 مساءً. وبحلول الساعة 9:30 مساءً أطلق سراح الحارسين، وانتهت دراما احتجاز الرهائن التي استمرت تسع ساعات.

وقالت المتحدثة باسم السجن ستينا لايلز لوكالة الأنباء الفرنسية: "نعم، تم تسليم البيتزا". وأضافت أن الحارسين لم يصابا بأذى "وتمكنا من العودة بأمان إلى عائلتيهما".

وأفاد مطعم محلي للبيتزا بتلبية هذه الطلبية.

وأشار صانع البيتزا بشار توما، إلى أن إدارة السجن “لم توضح كثيراً ماهية الأمر، لكن اكتفوا بطلب البيتزا وأتوا لأخذها من دون أن يدفعوا لي”.

وقال مسؤول السجن توركيل اومنيل إن السجينين تم نقلهما لاحقاً إلى مركز الشرطة للاستجواب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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