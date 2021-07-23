سياسة
2 دقيقة قراءة
أقرّتها حكومة نتنياهو.. تل أبيب تعيد النظر في صفقة لشحن النفط من الإمارات
ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة سوف تعيد النظر في صفقة لشحن النفط من الإمارات العربية المتحدة عبر إسرائيل. وكانت وزيرة الشؤون البيئية تمار زاندبرغ قد عارضت الصفقة وقالت إنها يمكن أن تؤدي إلى أضرار بيئية كبيرة.
أقرّتها حكومة نتنياهو.. تل أبيب تعيد النظر في صفقة لشحن النفط من الإمارات
تل أبيب تعيد النظر في صفقة لشحن النفط من الإمارات عبر إسرائيل / Others
23 يوليو 2021

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستعيد النظر في صفقة لشحن النفط من الإمارات العربية المتحدة عبر إسرائيل.

ووُقّع الاتفاق في أكتوبر/تشرين الأول 2020 من جانب الحكومة السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن الصحيفة، الجمعة، أن وزيرة الشؤون البيئية تمار زاندبرغ تعارض أيضاً الصفقة قائلة إنها يمكن أن تؤدي إلى أضرار بيئية كبيرة.

وقدّمت الجماعات البيئية بالفعل طعناً على الصفقة في المحاكم، قائلة إنه تمت الموافقة عليها من دون إجازة من الحكومة السابقة.

وكان يُنظر إلى الصفقة على أنها ربح كبير لاتفاقية التطبيع القائمة منذ عام بين البلدين، وهي الأولى بين إسرائيل ودولة خليجية.

ووقّعت شركة أوروبا آسيا بايبلاين الحكومية الإسرائيلية وشركة ميد ريد لاند بريدج الإماراتية الإسرائيلية مذكرة تفاهم لشحن النفط من الإمارات إلى أوروبا وآسيا عبر خط أنابيب يربط مدينتين ساحليتين في إسرائيل، إحداهما على البحر الأحمر والأخرى على البحر المتوسط.

ومن شأن خط الأنابيب أن يسمح للإمارات بتقليل استخدام مسار قناة السويس الأعلى تكلفة واستهلاكاً للوقت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us