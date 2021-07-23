ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستعيد النظر في صفقة لشحن النفط من الإمارات العربية المتحدة عبر إسرائيل.

ووُقّع الاتفاق في أكتوبر/تشرين الأول 2020 من جانب الحكومة السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن الصحيفة، الجمعة، أن وزيرة الشؤون البيئية تمار زاندبرغ تعارض أيضاً الصفقة قائلة إنها يمكن أن تؤدي إلى أضرار بيئية كبيرة.

وقدّمت الجماعات البيئية بالفعل طعناً على الصفقة في المحاكم، قائلة إنه تمت الموافقة عليها من دون إجازة من الحكومة السابقة.

وكان يُنظر إلى الصفقة على أنها ربح كبير لاتفاقية التطبيع القائمة منذ عام بين البلدين، وهي الأولى بين إسرائيل ودولة خليجية.

ووقّعت شركة أوروبا آسيا بايبلاين الحكومية الإسرائيلية وشركة ميد ريد لاند بريدج الإماراتية الإسرائيلية مذكرة تفاهم لشحن النفط من الإمارات إلى أوروبا وآسيا عبر خط أنابيب يربط مدينتين ساحليتين في إسرائيل، إحداهما على البحر الأحمر والأخرى على البحر المتوسط.

ومن شأن خط الأنابيب أن يسمح للإمارات بتقليل استخدام مسار قناة السويس الأعلى تكلفة واستهلاكاً للوقت.