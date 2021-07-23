سياسة
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"مجهولين أطلقوا الرصاص عليه".. مقتل مستشار عسكري فلسطيني شمالي الضفة
قال طلال دويكات، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إن "مجهولين أطلقوا الرصاص على المستشار القانوني للمالية العسكرية عكرمة مهنا (44 عاماً)، ما أدى إلى وفاته على الفور"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
"مجهولين أطلقوا الرصاص عليه".. مقتل مستشار عسكري فلسطيني شمالي الضفة
مجهولون أطلقوا الرصاص على المستشار القانوني للمالية العسكرية عكرمة مهنا (44 عاماً)، ما أدى إلى وفاته على الفور / AA
23 يوليو 2021

قُتل مستشار عسكري فلسطيني، الجمعة، في منزله شمالي الضفة الغربية المحتلة، على يد مجهولين، وفق السلطة الفلسطينية.

وقال طلال دويكات، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إن "مجهولين أطلقوا الرصاص على المستشار القانوني للمالية العسكرية عكرمة مهنا (44 عاماً)، ما أدى إلى وفاته على الفور"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضح دويكات، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن مجهولين أطلقوا الرصاص على المستشار مهنا داخل منزله في بلدة دير الغصون بمحافظة طولكرم، ما أدى إلى وفاته، ثم لاذوا بالفرار".

ولفت إلى أن "النيابة العسكرية والجهات المختصة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة، والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن مقتل العسكري الفلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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