سياسة
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العقوبة السجن.. مسؤول دولي كبير في البوسنة يحظر إنكار مذبحة سربرنيتسا
أبرز مسؤول دولي في البوسنة يضع تغييرات على القانون الجنائي يمكنها فرض عقوبات على أي شخص ينكر مذبحة سربرنيتسا. إذ فرض فالنتين انزكو، الرئيس المنتهية ولايته لمكتب الممثل السامي، عقوبات بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات على منكري الإبادة الجماعية.
العقوبة السجن.. مسؤول دولي كبير في البوسنة يحظر إنكار مذبحة سربرنيتسا
قتل أكثر من 8 آلاف بوسني على يد قوات صرب البوسنة في سربرنيتسا  / AA
23 يوليو 2021

أجرى أبرز مسؤول دولي في البوسنة تغييرات في القانون الجنائي يمكنها فرض عقوبات على أي شخص ينكر الإبادة الجماعية في دولة البلقان، لمواجهة محاولات صرب البوسنة إنكار حجم مذبحة سربرنيتسا التي وقعت عام 1995.

ومذبحة سربرنيتسا هي الإبادة الجماعية الوحيدة التي وقعت في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

كانت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقاً قد أعلنتا أن مقتل أكثر من 8 آلاف بوسني على يد قوات صرب البوسنة في سربرنيتسا إبادة جماعية. لكن مسؤولي صرب البوسنة وصربيا المجاورة رفضوا قبول ذلك.

فرض فالنتين إنزكو، الرئيس المنتهية ولايته لمكتب الممثل السامي، الجمعة، التغييرات على القانون الجنائي للبلاد، وفرض عقوبات بالسجن قد تصل لخمس سنوات على منكري الإبادة الجماعية، أو تمجيد مجرمي الحرب ويشمل ذلك تسمية شوارع أو منشآت عامة بأسمائهم.

باعتباره أكبر كيان دولي يشرف على تطبيق اتفاق السلام الذي أنهى حرب البوسنة 1992-1995، يتمتع مكتب الممثل السامي بسلطة فرض قرارات أو فصل مسؤولين يقوضون التوازن العرقي ما بعد الحرب وجهود المصالحة بين البوسنة، وأغلبهم من المسلمين، وصرب البوسنة والكرواتيين.

بعد إشادة ساسة البوسنة وأقارب الضحايا بالقرار، رفض ميلوراد دوديك، زعيم صرب البوسنة وكيان صربي سياسي يدعى جمهورية الصرب قرار إنزكو، وهدد دوديك وهو عضو بالرئاسة البوسنية متعددة الأعراق ببدء عملية "تحلل " البوسنة، وفقاً لما نقلته بوابة كليكس الإخبارية.

وقال "كيان جمهورية الصرب يرفض هذا، الإبادة الجماعية لم تحدث، ولا يجب على الصرب قبول ذلك مطلقاً".

كان دوديك قد انتقد المكتب والغرب مراراً بوصفهما متحيزين ضد الصرب في البوسنة. وقدم قراراً من حليفتي الصرب، روسيا والصين، قد يجرد المكتب في البوسنة فوراً من صلاحياته لكن مجلس الأمن رفض القرار الخميس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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