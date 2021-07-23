وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية، الجمعة، على استخدام لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، ليصبح اللقاح الثاني الذي يسمح باستخدامه للمراهقين في دول الاتحاد الأوروبي.

ويجري إعطاء لقاح موديرنا للفئة العمرية بين 12 و17 عاماً على غرار من تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق، أي على جرعتين في القسم الأعلى من الذراع تفصل بينهما أربعة أسابيع.

وقالت الوكالة في بيان إن "لجنة الأدوية للاستخدام البشري في وكالة الأدوية الأوروبية أوصت بأن يشمل استعمال لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 الأطفال بين عامي 12 و17 عاماً".

وقد دُرست تأثيرات اللقاح الذي تنتجه شركة موديرنا الأمريكية في دراسة شملت 3732 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

وأظهرت الدراسة أن فاعلية اللقاح لدى الفئة العمرية المذكورة مشابهة لفاعليته لدى الأكبر سناً ممن تتراوح اعمارهم بين 18 و25 عاماً.

وخلصت الوكالة الأوروبية إلى أن "هذه النتائج أتاحت للجنة الأدوية للاستخدام البشري الاستنتاج أن فاعلية سبايكفاكس لدى الفئة العمرية 12-17 عاماً مشابهة لتلك التي رصدت لدى البالغين".

وسبق أن أجازت الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الاوروبي الـ27 استخدام لقاح فايزر-بايونتيك لمن يبلغون 12 عاماً وما فوق.

ويصاب المراهقون عادة بأشكال لكوفيد-19 أقل خطورة من تلك التي ترصد لدى الأكبر سناً، لكنهم ليسوا في منأى عن تلقي العدوى ويساهمون في انتقال الفيروس بين السكان، من هنا تأتي ضرورة اكتسابهم المناعة للمساهمة في وقف انتشار الوباء، حسب الخبراء.

وأعلنت المفوضية الأوروبية الخميس أن نصف البالغين في أوروبا، أي نحو مئتي مليون شخص، باتوا ملقحين ضد كوفيد-19.