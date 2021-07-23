سياسة
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عمره 150 مليون عام.. اكتشاف حفرية "جد" تماسيح العصر الحديث
المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية يعلن اكتشاف هيكل عظمي متحجر يرجع إلى 150 مليون عام في جبال بجنوب تشيلي، حدد الباحثون أنه "جد" التماسيح الحالية. ويعتقد العلماء بأن الحفرية ستساعدهم على معرفة كيف تحولت الزواحف تلك من كونها برية إلى مائية.
عمره 150 مليون عام.. اكتشاف حفرية "جد" تماسيح العصر الحديث
ذلك النوع هو "جد" التماسيح الحالية ويمكن أن يتيح للعلماء فهم كيف تطورت / Reuters
23 يوليو 2021

أعلن المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية الجمعة اكتشاف هيكل عظمي متحجر يرجع إلى 150 مليون عام في جبال بجنوب تشيلي، حدد الباحثون أنه "جد" التماسيح الحالية.

وعثر باحثون من الأرجنتين وتشيلي على حفرية ذلك النوع من التماسيح الذي يسمى "بوركيسوكوس مالينجراندينسيز" عام 2014 بجبال الأنديز قرب بلدة مايين جراندي في منطقة باتاجونيا. وخضع منذ ذلك الوقت للتحليل في المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية في بوينس أيرس.

وقال المتحف إن ذلك النوع هو "جد" التماسيح الحالية ويمكن أن يتيح للعلماء فهم كيف تطورت.

ويعتقد العلماء بأن الحفرية ستساعدهم على معرفة كيف تحولت الزواحف تلك من كونها برية إلى مائية.

ويدعم هذا الاكتشاف، إلى جانب حفريات أخرى، الفكرة التي تقول بأن أمريكا الجنوبية كانت مهد تطور التماسيح.

وقال فيديريكو أجنولين الذي اكتشف الحفرية لوكالة رويترز أن التماسيح قبل 200 عام تقريباً كانت "أصغر ولم تعش في المياه. علماء الحفريات كانوا يريدون دائماً معرفة كيف كان ذلك التحول".

وأضاف "يتميز نوع بوركيسوكوس بسلسلة من السمات الفريدة ليست لدى نوع آخر من التماسيح لأنه كان أول من وصل إلى المياه، المياه العذبة".

ويشير المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية إلى أن التماسيح ظهرت في بداية العصر الجوراسي، في وقت قريب من ظهور الديناصورات الأولى.

وفي غضون بضعة ملايين من السنين وصلت إلى الماء، وذلك بفضل وجود البحار الدافئة والضحلة. تشتهر أمريكا الجنوبية بثرائها بحفريات التماسيح البحرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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