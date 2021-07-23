سياسة
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مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا تضاعفت خلال سنة.. ما السر؟
باتت المركبات الكهربائية بالكامل تشكّل 7.5% من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا، كما زادت حصّتها من سوق المركبات الجديدة بأكثر من الضعف خلال الربع الثاني من العام، حسب ما كشفت الجمعية الأوروبية لمصنّعي السيارات.
مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا تضاعفت خلال سنة.. ما السر؟
باتت المركبات الكهربائية بالكامل تشكّل 7.5% من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا / AFP
23 يوليو 2021

ازدادت حصّة السيارات الكهربائية من سوق المركبات الجديدة في أوروبا بأكثر من الضعف خلال الربع الثاني من العام، حسب ما كشفت الجمعية الأوروبية لمصنّعي السيارات.

وباتت المركبات الكهربائية بالكامل تشكّل 7.5% من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا، في مقابل 3.5% في الربع الثاني من 2020.

وبيعت منها أكثر من 210 آلاف وحدة (بزيادة نسبتها 231.6 %) وشهدت المبيعات ازدياداً خصوصاً في إسبانيا وألمانيا وبلجيكا. وخارج الاتحاد الأوروبي، سُجّل ارتفاع أيضاً من هذا القبيل في بريطانيا والنرويج.

أما السيارات العاملة بالبنزين التي اقترحت المفوضية الأوروبية حظر بيعها اعتباراً من 2035، فهي باتت تشكّل أقلّ من نصف المبيعات الأوروبية، مع 1.17 مليون مركبة مباعة و41.8% من الحصص في السوق، في مقابل 51.9% في الربع الثاني من 2020.

واستحوذت المركبات الهجينة بدورها على 19,3% من الحصص في السوق، خلف تلك العاملة بالديزل (20.4% في مقابل 30% تقريبا سنة 2020). وباتت السيارات الهجينة القابلة للشحن تمثّل 8.4% من الحصص في السوق، بسبب ارتفاع مبيعاتها في إيطاليا.

وقد خاضت عدّة شركات لصناعة السيارات غمار المركبات الكهربائية، متعهدة بالاستغناء بالكامل عن محرّكات الاحتراق بحلول 2030. كما أن بعض العلامات تعتزم البدء بإنتاج سيارات كهربائية لا غير بحلول 2030، من بينها "فولفو" و"أوبل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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