سياسة
3 دقيقة قراءة
روسيا تكثف ضغوطها على المعارضة وتصنف وسيلة إعلام ومراسلين كـ"عملاء أجانب"
السلطات الروسية تصنف وسيلة إعلام استقصائية والعديد من الصحفيين كـ "عملاء أجانب" اليوم الجمعة. وتكثف السلطات الروسية ضغوطها على المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة قبل الانتخابات المقررة في سبتمبر/أيلول.
روسيا تكثف ضغوطها على المعارضة وتصنف وسيلة إعلام ومراسلين كـ"عملاء أجانب"
FILE PHOTO: A view shows the Kremlin amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Moscow, Russia April 20, 2020 / Reuters
23 يوليو 2021

صنفت السلطات الروسية وسيلة إعلام استقصائية والعديد من الصحفيين كـ "عملاء أجانب" اليوم الجمعة، ما يزيد الضغط على وسائل الإعلام المستقلة في البلاد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت وزارة العدل الروسية إنها أضافت الموقع الإخباري الإلكتروني "إنسايدر" وخمسة صحفيين إلى قائمة "العملاء الأجانب"، وهي تسمية تتوخى مزيداً من التدقيق الحكومي وتحمل دلالة ازدراء قوية قد تشوه سمعة متلقيها.

كان "إنسايدر" قد نشر تحقيقات في مزاعم فساد وانتهاكات من قبل المسؤولين الروس، وتقارير عن عمل روسي سري مزعوم في أوكرانيا وسوريا، وتسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني.

واعتقل نافالني، ألد أعداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يناير/كانون الثاني لدى عودته من ألمانيا، حيث قضى خمسة أشهر يتعافى من تسمم بغاز الأعصاب يلقي باللوم فيه على الكرملين، وهو اتهام يرفضه المسؤولون الروس.

يأتي تصرف وزارة العدل الروسية وفق قانون يستخدم لوصف المنظمات غير الحكومية والأفراد الذين يتلقون تمويلاً أجنبياً ويشاركون في نشاطات توصف بشكل فضفاض بأنها سياسية، على أنهم "عملاء أجانب".

كما استخدمت الوزارة قانوناً آخر لحظر الجماعات التي تعتبر "غير مرغوب فيها" ويجعل العضوية فيها جريمة جنائية. وقد جرى استخدامه لحظر حوالي 40 منظمة، بما فيها الجماعات المعارضة والمنظمات غير الحكومية الأجنبية، ومؤخراً ناشر "بروكيت" وهو منفذ إعلامي استقصائي إلكتروني.

كما صنفت وزارة العدل اليوم الجمعة اثنين من صحفيي "بروكيت" وثلاثة مراسلين آخرين كعملاء أجانب.

إضافة إلى منفذين إعلاميين مستقلين شهيرين آخرين، وهما "ميدوزا" و"في تايمز"، إذ جرى تصنفيهما سابقاً على أنهما من العملاء الأجانب. وجرى إغلاق "في تايمز" لاحقاً، بينما أطلقت "ميدوزا" حملة تمويل جماعي.

كما استخدمت روسيا القانون لفرض غرامات باهظة على "راديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي" الذي تموله الولايات المتحدة لفشله في تحديد مواده على أنه من إنتاج عملاء أجانب. وطلبت الإذاعة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التدخل.

وتكثف السلطات الروسية ضغوطها على المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة قبل الانتخابات المقررة في سبتمبر/أيلول، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مهمة لقدرة بوتين على ترسيخ حكمه قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في البلاد عام 2024.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us