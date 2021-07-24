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تركيا وقبرص التركية ترفضان بيان مجلس الأمن حول مرعش، والبرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون الانفصالية بشكل نهائي.

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تركيا وقبرص التركية ترفضان بيان مجلس الأمن حول مرعش

أعلنت تركيا رفضها التام لبيان مجلس الأمن، وتصريحات دول عدة تتعارض مع الحقائق القائمة في جزيرة قبرص وتستند إلى مزاعم لا أساس لها. [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية حول قرار حكومة جمهورية شمال قبرص التركية المتعلق بافتتاح منطقة "مرعش" السياحية المغلقة. [TRT عربي]

وأشار البيان إلى إعلان رئيس جمهورية قبرص التركية أرسين تتار، في 20 يوليو/تموز الجاري بدء مرحلة ثانية في عملية افتتاح "مرعش". [TRT عربي]

البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون الانفصالية بشكل نهائي

تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) الجمعة بشكل نهائي مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي". [TRT عربي]

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أقر البرلمان بشكل نهائي مشروع قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية". [TRT عربي]

وجرت الموافقة على القانون بأغلبية 49 صوتاً مقابل معارضة 19، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. [TRT عربي]