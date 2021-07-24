وقَّفت قوات "الحزام الأمني" في اليمن المدعومة إماراتياً الجمعة 3 من قادة "المقاومة الشعبية" المساندة للحكومة.

جاء ذلك وفق تغريدة لعامر الحميقاني الناطق باسم "مقاومة آل حميقان" بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال الحميقاني: "جرى اعتقال قائد مقاومة آل حميقان (تتبع قبيلة مديرية الزاهر) الشيخ عبد القوي عبد الله الحميقاني ونائبه عبد العزيز عبد ربه الحميقاني وقائد جبهة القوعة بالمحافظة محمد الحسين الحميقاني وآخرين من المقاومة (لم يحددهم)".

وأوضح أنه "جرى اعتقالهم أثناء عودتهم من مدينة عدن (جنوب) إلى الجبهة (محافظة البيضاء)، بعدما استدعتهم قيادة التحالف، ولا يزالون محتجزين حتى هذه اللحظة لدى قوات الحزام، في نقطة العُر ‎بيافع في محافظة لحج (جنوب)".

بدوره قال وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية محمد قيزان إن "قوات تابعة للانتقالي الجنوبي على حدود يافع اعتقلت قيادات مقاومة آل حميقان أثناء عودتهم من ‎عدن بعد اجتماع مع قيادات عسكرية من التحالف".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "كانت قوات الانتقالي في يافع منعت الإسناد والأسلحة لمعركة ‎البيضاء مع الحوثي".

‏واعتبر قيزان أن "اعتقال قيادات المقاومة يمثل خطوة تؤكد التخادم بين ‎الانتقالي و‎الحوثي والتنسيق بينهما".

ولم يصدر تعليق من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

و"المقاومة الشعبية" عبارة عن تشكيلات مسلحة قبلية تدعم الحكومة ميدانياً في القتال ضد الحوثيين.

ومنذ نحو 7 سنوات يشهد اليمن حرباً أودت بحياة 233 ألفاً، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.