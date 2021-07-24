سياسة
3 دقيقة قراءة
نجل بايدن يحرج البيت الأبيض.. ما القصة؟
أعلن البيت الأبيض الجمعة أنه وضع نظاماً يسمح لنجل الرئيس الأمريكي هنتر بايدن بممارسة مهنته في الرسم وفق ضمانات معقولة، بما في ذلك سرية أي صفقة وعدم التواصل مع المشترين، وقالت وسائل إعلام إنه يوجد تخوف من شراء أعمال هنتر بهدف استرضاء البيت الأبيض.
نجل بايدن يحرج البيت الأبيض.. ما القصة؟
هنتر بايدن كانت لديه مصالح اقتصادية في أوكرانيا والصين عندما كان والده في منصب نائب الرئيس ويخضع حالياً لتحقيق فدرالي يتعلق بالتهرب الضريبي المحتمل / Reuters
24 يوليو 2021

أكد البيت الأبيض الجمعة أنه سيتخذ كل الاحتياطات الأخلاقية اللازمة حيال إقامة أي معرض أو بيع لوحات لهنتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي الذي شهدت حياته الشخصية أحداثاً مريرة وأثارت حياته المهنية الجدل.

وفي ردها على سؤال حول إقامة صالة عرض في نيويورك معارض قادمة للوحات هانتر بايدن ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الجمعة قائلة إن نجل الرئيس "سيكون حاضراً" وأكدت أن الأمر "يختلف عن مقابلة مشترين محتملين".

وكانت ساكي أعلنت في 9 يوليو/تموز وضع "نظام يسمح لهنتر بايدن بممارسة مهنته وفق ضمانات معقولة"، بما في ذلك من سرية أي صفقة وعدم التواصل مع المشترين.

وأوضحت ساكي أن "جميع التبادلات المتعلقة ببيع الأعمال وقيمتها ستجرى من قبل مالك معرض محترف يتبع قواعد بالغة الصرامة".

وسيُرفض أي عرض غير عادي" كما "لن يقدم صاحب صالة العرض أي معلومات تتعلق بالمشترين أو المشترين المحتملين، بما في ذلك هويتهم، إلى هنتر بايدن أو إلى الإدارة" الأمريكية، "مما يضمن مستوى عالياً من الحماية والشفافية".

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية بشكل عام إلى خطر شراء الصناعيين أو الممولين أعماله بهدف وحيد هو استرضاء البيت الأبيض.

وقد يصل سعر اللوحة إلى ما يزيد على نصف مليون دولار، حسب وسائل إعلام.

وجرى استجواب إدارة بايدن التي تحرص على الظهور بأنها خالية من العيوب الأخلاقية في عدة مناسبات حول المهنة الفنية لابن جو بايدن، وهو محامٍ ورجل أعمال تحول إلى رسام.

ويعد هنتر بايدن أحد الأهداف المفضلة للرئيس السابق دونالد ترمب.

ولطالما انتقد معسكر ترمب مصالح هنتر بايدن الاقتصادية في أوكرانيا والصين عندما كان والده نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017).

كما يخضع لتحقيق فدرالي يتعلق بالتهرب الضريبي المحتمل.

وفي كتاب نُشر في الربيع روى الابن الأصغر للرئيس معركته مع إدمان المخدرات والكحول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us