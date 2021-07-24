سياسة
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أولمبياد طوكيو.. مصرية تدخل التاريخ باعتبارها أول "حكم مُحجّبة" بكرة السلة
دخلت المهندسة المدنية المصرية لاعبة كرة السلة سارة جمال تاريخ الأولمبياد باعتبارها أول مسلمة محجبة تحكّم مباراة كرة السلة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي انطلقت أمس الجمعة في طوكيو.
أولمبياد طوكيو.. مصرية تدخل التاريخ باعتبارها أول "حكم مُحجّبة" بكرة السلة
المصرية سارة جمال أول "حكم محجبة" في "سلّة الأولمبياد" / AFP
24 يوليو 2021

دخلت المهندسة المدنية المصرية ولاعبة كرة السلة سارة جمال تاريخ الأولمبياد باعتبارها أول مسلمة محجبة تحكّم مباراة كرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي انطلقت أمس الجمعة في طوكيو.

وأصبحت سارة أول حكم محجبة تشارك في تحكيم مسابقة كرة السلة في الأولمبياد بعد موافقة الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة السلة على ارتداء الحكام النساء للحجاب.

ولم يقتصر الأمر على هذا فقط، بل إنّ شكل مباراة كرة السلة التي حكّمتها لُعب لأول مرة في طوكيو في شهر تموز/يوليو من هذا العام.

وفي عام 2017 أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة السلة موافقة على ارتداء غطاء الرأس خلال المباريات سواء للاعبات أو للحكام.

وأكدت سارة جمال خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج الماتش: "أشارك باسم مصر، وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية في أولمبياد طوكيو".

وأضافت: "المشاركة في تصفيات أوروبا كانت ضمن فترة الإعداد وخطوة للاستعداد لأولمبياد طوكيو"، مشيرة إلى أن اختيارها لتمثيل مصر في الأولمبياد كان أحد أحلامها لأنه حدث عالمي.

وتابعت: "جرى اختياري ضمن 12 حكماً على مستوى العالم للمشاركة في أولمبياد طوكيو".

وختمت تصريحها: "سعيدة بفتح الطريق لكل محجبة للمشاركة في أي حدث رياضي عالمي من دون أي أزمة".

وتستضيف طوكيو الأولمبياد الصيفي المؤجل من العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا بين 23 يوليو/تموز و8 أغسطس/آب المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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