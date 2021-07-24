أعلنت منصة Hilalplay "هلال بلاي" للبث عن تعاقدها لعرض المسلسل التركي الشهير بربروس عبر تطبيقاتها.

والمنصة التي انطلقت في أواخر عام 2020 تضم باقة متنوعة من المسلسلات والأفلام العربية والتركية والعالمية المُختارة بعناية لتناسب الأجواء الأسرية.

وتقول منصة هلال بلاي إنها تعمل على منح مشاهديها في الشرق الأوسط والعالم برامج واسعة الأفق، وتتضمن عروضاً بمختلف أشكالها، دراما وكوميدي وأكشن وتاريخي وحربي وغيره.

وتقدم المنصة الكثير من المحتوى المرئي الشائق المترجم باللغة العربية والإنجليزية ولغات أخرى، من خلال تقديم أفضل وأقوى مراحل الترجمة التي تتماشى مع الأداء.

وتؤكد هلال بلاي رؤيتها المتمثلة بلم شمل الأسرة العربية أمام شاشة "لنقدم لهم ما يحبونه ويفضلونه ويرغبون في متابعته، مع الاعتزاز بالقيم الأصيلة ذات الطابع الأخلاقي".

ويعد مسلسل بربروس التركي أحد أحدث العروض التي ستقدمها المنصة في المرحلة المقبلة.

ويدور المسلسل حول حياة القائد البحري خير الدين بربروس وأخيه عروج، البحارة الأشهر في تاريخ الدولة العثمانية.

ويروي قصة الإخوة عروج وخير الدين وإسحاق وإلياس الذين تمكنوا من تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى بحر الدولة العثمانية بسبب براعتهم التي جعلتهم أشهر البحارة في تاريخ الدولة العثمانية.

ويأتي النجم التركي المحبوب إنجين ألتان دوزياتان المعروف بشخصية أرطغرل في المسلسل الشهير "قيامة أرطغرل" إلى جماهيره في المسلسل الجديد بشخصية القائد خير الدين بربروس.

ونشرت قناة TRT1 مقطعاً ترويجياً للمسلسل الذي ينتظره المشاهدون بفارغ الصبر، وحقق المقطع أكثر من مليونَي مشاهدة في مدة قياسية.

وصورت حلقات المسلسل في إسطنبول وسواحل مرمريس وأنطاليا التركية، وتوجد مباحثات جارية لتصوير جزء منه في الجزائر.