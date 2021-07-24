اعتقل الجيش الإسرائيلي السبت 5 أشخاص قال إنهم تسللوا من داخل الأراضي الأردنية إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر إنه بعد مطاردة استمرت لساعات اعتقلت عناصره المشتبه بهم الخمسة الذين تسللوا عبر الحدود الجنوبية للأردن إلى داخل الضفة الغربية.

وأوضح أن عناصره اعتقلت المشتبه بهم قرب مصانع البحر الميت شرقي الضفة الغربية المحتلة.

ولم يُعثر على أسلحة بحوزة المتسللين الذين يُحقق معهم حالياً في مكان اعتقالهم لمعرفة سبب تسللهم إلى الأراضي الفلسطينية، حسب المصدر ذاته.

ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من الجانب الأردني بشأن ما أورده الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق السبت قال الجيش الإسرائيلي إن قواته رصدت الليلة الماضية 5 مشتبه بهم تسللوا من الأردن، وتمكنت بمساعدة شرطة حرس الحدود الإسرائيلية من اعتقال أحدهم.

وأضاف وقتها أن قواته تنفذ عمليات تمشيط واسطة وتغلق حركة المرور في المنطقة لتحديد موقع باقي المتسللين.