أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت مقتل 4 من عناصره في اشتباكات بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية (رسمية) عن مكتب العلاقات العامة في مقر القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اليوم.

وقال المكتب إن أربعة من عناصر قوات المقر قتلوا الليلة الماضية "في اشتباك مع الأشرار" بمنطقة جونيك خاش في سيستان وبلوشستان.

وأوضح أن تفاصيل هذا الحادث ستعلن في وقت لاحق.

يُذكر أن إيران تشهد سلسلة من الاحتجاجات الحانقة خلال الأيام الماضية عمّت مدنها الكبرى لأسبوع كامل بسبب شحّ المياه.

وخرجت مظاهرات غاضبة بدأت في خوزستان جنوباً وامتدت إلى العاصمة طهران شمالاً، ما لبثت أن تحولت إلى مواجهات مع قوات الشرطة، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.