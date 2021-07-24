سياسة
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اندلاع اشتباكات بين البيشمركة وPKK الإرهابي شماليّ العراق
أعلن مصدر عسكري بإقليم شمال العراق السبت، اندلاع اشتباكات بين قوات البيشمركة وعناصر تنظيم PKK الإرهابي بمحافظة دهوك، كما أوضح المصدر أن تبادل إطلاق النار وقع تحديداً في منطقة جارجلي التابعة لجبل متين، ولم يقع ضحايا أو إصابات.
اندلاع اشتباكات بين البيشمركة وPKK الإرهابي شماليّ العراق
في يونيو/حزيران قُتل 5 جنود من قوات البيشمركة وأصيب 4 آخرون في كمين نصبه عناصر PKK الإرهابي في دهوك / AFP
24 يوليو 2021

أعلن مصدر عسكري بإقليم شمال العراق السبت، اندلاع اشتباكات بين قوات البيشمركة وعناصر تنظيم PKK الإرهابي، بمحافظة دهوك.

وفي تصريح لوكالة الأناضول قال سردار محمد من قوات البيشمركة (حرس الإقليم)، إن دوريات من القوات تعرضت لهجوم مسلح من عناصر تنظيم PKK الإرهابي بمحافظة دهوك.

وأوضح أن قوات البيشمركة تبادلت إطلاق النار مع عناصر PKK في منطقة جارجلي التابعة لجبل متين بمحافظة دهوك (شمال)، ولم يقع ضحايا أو إصابات.

ولم يكشف المصدر العسكري عن وقوع قتلى أو جرحى بين عناصر تنظيم PKK.

وفي يونيو/حزيران الماضي قُتل 5 جنود من قوات البيشمركة وأصيب 4 آخرون، في كمين نصبه عناصر PKK في دهوك شماليّ العراق.

ويتخذ تنظيم PKK الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً لهم، وينشطون في عديد من المدن والبلدات العراقية، كما يحتلون مئات القرى الكردية، حسب بيان سابق للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

وبين فترة وأخرى يشنّ التنظيم الانفصالي هجمات على تلك المناطق ضد القوات العراقية، إضافة إلى هجمات داخل الأراضي التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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