وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإعادة فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة.

ونشر أردوغان السبت كلمة مصورة بهذه المناسبة على حسابه في موقع تويتر.

وقال: "ستستمر بإذن الله أصوات الأذان والأدعية وتلاوة القرآن من مسجد آيا صوفيا حتى يوم القيامة".

وأعرب عن تمنّيه أن تحمل إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة الخير.

وقال: "آيا صوفيا رمز لعلوّ شمس حضارتنا مجدداً، ونحمد الله الذي أرانا هذه الأيام".

وفي 24 يوليو/تموز 2020، أقيمت صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا الكبير لأول مرة بعد 86 عاماً من تحويله إلى متحف، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونائبه فؤاد أُقطاي، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ووزراء ومسؤولين آخرين ورؤساء أحزاب.

ويقع آيا صوفيا في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، واستُخدم مسجداً 481 عاماً، وحُوّل إلى متحف عام 1934، ويُعَدّ من أهمّ المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.