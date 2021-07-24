سياسة
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أردوغان في ذكرى معاهدة لوزان: عازمون على دخول 2023 كدولة قوية مستقلة
في رسالة لأردوغان بمناسبة الذكرى السنوية 98 لتوقيع "معاهدة لوزان للسلام"، شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن أنقرة ستواصل الدفاع عن حقوقها النابعة من القانون الدولي دون أي إذعان لتهديد وترهيب وابتزاز بعض الدوائر.
أردوغان في ذكرى معاهدة لوزان: عازمون على دخول 2023 كدولة قوية مستقلة
Cumhurbaskani Erdogan KKTC'de / AA
24 يوليو 2021

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، على أن أنقرة ستواصل الدفاع عن حقوقها النابعة من القانون الدولي، دون أي إذعان لتهديد وترهيب وابتزاز بعض الدوائر.

جاء ذلك في رسالة لأردوغان بمناسبة الذكرى السنوية 98 لتوقيع معاهدة لوزان للسلام، حسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وقال أردوغان: "نواصل إحباط المؤامرات الخائنة التي تستهدف وحدة وسلامة بلادنا واستقرار وسلامة ورخاء أمتنا".

وأضاف: "عازمون على دخول عام 2023 الذي سنُحيِي فيه مئوية جمهوريتنا كدولة قوية ومستقلة تنعم بالرفاه اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً".

وأردف: "النجاحات الحاسمة التي حققناها في مختلف الساحات، بدءاً من سوريا وليبيا، مروراً بشرق البحر المتوسط ​​وصولاً إلى مكافحة الإرهاب، هي أوضح مؤشّر على إرادتنا حماية حقوق بلادنا ومصالحها".

واستطرد: "لن تذعن تركيا لتهديد وترهيب وابتزاز بعض الدوائر في أي من ساحات نضالها، وستواصل الدفاع عن حقوقها النابعة من القانون الدولي".

وأكد أردوغان أن كفاح الأمة التركية من أجل الاستقلال تُوّج بالنصر رغم الصعوبات وقلة الإمكانيات، وحظي باعتراف دولي عبر "معاهدة لوزان للسلام".

ووُقّعَت معاهدة لوزان في 24 يوليو/تموز 1923 بمدينة لوزان السويسرية، بين الحلفاء والقوى الوطنية التركية المنتصرة في حرب الاستقلال.

وإثر المعاهدة رُسّمَت الحدود بين تركيا واليونان، واعتُرفَ بالجمهورية عقب حرب الاستقلال بقيادة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ضد قوات الحلفاء (عام 1919)، وحُدّد وضع الأقلية التركية في اليونان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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