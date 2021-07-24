سياسة
2 دقيقة قراءة
رفض مواجهة إسرائيلي.. الاتحاد الدولي للجودو يقرر وقف الجزائري فتحي نورين
قرّر الاتحاد الدولي للجودو وقف الجزائري فتحي نورين، ومدربه عمار بن يخلف، في إجراء تأديبي عقب رفضه مواجهة مصارع من إسرائيل في الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".
رفض مواجهة إسرائيلي.. الاتحاد الدولي للجودو يقرر وقف الجزائري فتحي نورين
هذه هي المرة الثانية التي يُقدِم فيها نورين على خطوة مماثلة / مواقع التواصل
24 يوليو 2021

قرر الاتحاد الدولي للجودو وقف الجزائري فتحي نورين، ومدربه عمار بن يخلف، في إجراء تأديبي عقب رفضه مواجهة مصارع من إسرائيل في الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وكان من المقرر أن يواجه نورين اللاعب السوداني محمد عبد الرسول في مباراته الأولى في دور الـ64، مع احتمالية أن يلتقي في دور الـ32 الإسرائيلي توهار بوتبول في فئة 73 كجم رجال.

ونشر الاتحاد الدولي للجودو بياناً في موقعه الرسمي السبت، أكد فيه إصدار هذه العقوبة الأولية قبل اجتماع لجنة الانضباط التابعة له نهاية الألعاب الأولمبية لإصدار عقوبة نهائية ورسمية.

وقال الاتحاد إن موقف نورين "يتعارض تماماً وفلسفة الاتحاد (...)" الذي لديه "سياسة صارمة لعدم التمييز، وتعزيز التضامن كمبدأ أساسي، تعزّزه قيم الجودو".

وهذه هي المرة الثانية التي يُقدِم فيها نورين على خطوة مماثلة، بعد بطولة العالم للجودو عام 2019 في طوكيو أيضاً، حينما كان سيواجه اللاعب الإسرائيلي نفسه.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us